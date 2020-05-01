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Çeşme’de görüntülendi! 2 metrelik kemane balığı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde kemane balığı cep telefonuyla görüntülendi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki balık şaşkınlık yarattı.

Çeşme’de görüntülendi! 2 metrelik kemane balığı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Paşalimanı Sahili’nde bir vatandaş, denizin içinde büyük bir balık gördü. Balığı yaklaşan ve şaşıran çift, 2 metreye yakın uzunluktaki kemane balığını görüntüledi. Kıyıda görüntülenen balık, daha sonra gözden kayboldu.
Öte yandan, kemane balığının Ege ve Akdeniz bölgelerinde oldukça yaygın olduğu ifade edilirken, Marmara’da ise nadiren görüldüğü öğrenildi.

Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığının 1 ila 2 metre arasında boylarının değiştiği öğrenildi.

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme’de görüntülendi

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