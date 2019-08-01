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Çeşme suyunu bidonlara doldurup zemzem diye satmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

Adana’da çeşmelerden bidonlara doldurduğu suları zemzem diye satan bir kişi yakalandı.

Çeşme suyunu bidonlara doldurup zemzem diye satmış

Adana polisi, merkez Yüreğir ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde etil alkol dolumu yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Sarıçam Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbar edilen B.Ç. isimli şahsa ait iş yerinin deposuna baskın yaptı.

SATIŞA HAZIR BİDONLAR BULUNDU

Depoda yapılan aramalarda üzerinde Arapça ve İngilizce yazıların olduğu ve “Zamzam” yazılı 750 adet etiket ile bin 200 adet içerisi çeşme suyu doldurulmuş ve etiketleri yapıştırılmış satışa hazır bidonlar bulundu. Zemzem suyu olarak satılan ve vatandaşların iyi niyetini suistimal ettiği anlaşılan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zemzem adana

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