Çevre bilinci çocuklara nasıl aşılanır?

Bu bilinci aşılamamızda bize yol gösterebilecek önemli donelerden bir tanesi yenilenebilir enerjidir. Özellikle ülkemizde muhteşem bir doğaya, çok uzun süre güneş görebilen şehirlere sahibiz. Eğitimci Can Uysal, çocuklara çevre bilincinin önemini ve çocuklara nasıl kazandırılabileceğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Yenilenebilir enerjiyle çevreyi kirletmeden, aynı zamanda çöplerimizi de akaryakıtlara dönüştürme şansımız mevcut. Evlatlarımızı bu tarz derslerle yetiştirmek, onlara bambaşka bir bilinç kazandıracaktır.

