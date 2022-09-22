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Çevre bilinci çocuklara nasıl aşılanır?

22.09.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizler doğayı hayvanlarla, bitkilerle, diğer insanlarla paylaşıyoruz ve evlatlarımıza miras olarak bırakıyoruz. Evlatlarımıza bu bilinci aşılamak; onlardan sonra gelen evlatlarımızın evlatlarına doğru bir doğa bırakabilmek için yapmamız gereken çok önemli noktalardır.

Bu bilinci aşılamamızda bize yol gösterebilecek önemli donelerden bir tanesi yenilenebilir enerjidir. Özellikle ülkemizde muhteşem bir doğaya, çok uzun süre güneş görebilen şehirlere sahibiz. Eğitimci Can Uysal, çocuklara çevre bilincinin önemini ve çocuklara nasıl kazandırılabileceğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

Yenilenebilir enerjiyle çevreyi kirletmeden, aynı zamanda çöplerimizi de akaryakıtlara dönüştürme şansımız mevcut. Evlatlarımızı bu tarz derslerle yetiştirmek, onlara bambaşka bir bilinç kazandıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
çevre Güneş bitkiler
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