Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'giyim yardımı' iddialarını yalanladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakan ve bakan yardımcılarının giyim yardımı aldığı konusundaki iddiaları yalanladı. İşte bakanlık tarafından yapılan o açıklama: Giyim yardımıyla ilgili yalan habere “belge” diye gösterilen kağıtla devam ederek algı yaratmak isteyenlere cevabımızdır.

''BAKAN YARDIMCILARI TEK BİR KURUŞ GİYİM YARDIMI ALMAMIŞTIR''

Giyim yardımı ALABİLECEK personel listesi usûl ve esaslara göre tüm bakanlık personelindeki ûnvanları kapsamaktadır. Ama giyim yardımı ALANLAR listesinde kimlerin giyim yardımı aldığı açıklıkla görülmektedir. Kendilerine tavsiyemiz kaynaklarından o listeyi temin etmeleridir. Zira bakan, bakan yardımcıları TEK BİR KURUŞ GİYİM YARDIMI ALMAMIŞTIR.

Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmekte olup, tüm bilgi belgeler yüce Türk yargısıyla paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

