HABER

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Mardin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 12:56 | Son Güncelleme

Bakan Murat Kurum, Yeşilli ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında mağdur edildiklerini öne süren vatandaşların sorunlarını dinledi - Kurum: - "Vatandaşımızın istemediği, el birliğiyle çıkmayan hiçbir işleme izin vermeyiz"

MARDİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Vatandaşımızın istemediği, el birliği çıkmadığı hiçbir işleme izin vermeyiz'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Yeşilli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yeşilli Belediye Başkanlığı önünde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında mağdur edildiklerini öne süren grupla görüşen Kurum, onların sorunlarını dinledi.

Bakan Kurum'un ''Vatandaşımızın istemediği, el birliğiyle çıkmayan hiçbir işleme izin vermeyiz. Vatandaşın anlaşmadığı bir sürece biz dahil olmayız. Bunun da yapılmasına müsaade etmeyiz.'' sözleri üzerine gruptakiler, "Başkan Erdoğan, En büyük Erdoğan" diye slogan attı.

Bakan Kurum daha sonra Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve gurup temsilcileriyle görüştü.

Kurum ve beraberindekiler daha sonra kentsel dönüşüm projenin uygulandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

İnceleme esnasında Yeşilli Belediye Başkanı Demir'e "Anlaştıklarımızla alakalı, çoğunluk yüzde 50 olmadığı sürece bu anlaştıklarımızı da yıkmayalım. Sonra bu iş yüzde 10'la başlamış olur, sıkıntı olur, Başkanım duyuyorsun değil mi?" diyen Kurum, Mardin Valisi Mustafa Yaman'a da "Sayın Valim, cami projesini işin genelinden ayırın yani burayı ayrı, yolları ayrı, genel kentsel dönüşümü ayrı yapın." dedi.

Burada da vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kurum, ''Biz siyaset yapmıyoruz. Bakıyoruz doğru olan bitene, biz o doğru olanı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan esnaf Hatip Kürşat, ilçenin güzelleşmesini istediklerini ama bazı konularda mağdur edildiklerini söyledi.

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Rus çıkarma gemisi Akdeniz'e iniyorRus çıkarma gemisi Akdeniz'e iniyor
Korkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altındaKorkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum mRDİN yeşilli

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balkondaki su giderinden piton yılanı çıktı

Balkondaki su giderinden piton yılanı çıktı

Korkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altında

Korkutan rapor: Şehrin yüzde 90'ı kanser riski altında

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'yı karıştıran fotoğraf! Valilik yalan dedi ve yeniden inceleme başlattı

Ankara'yı karıştıran fotoğraf! Valilik yalan dedi ve yeniden inceleme başlattı

Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...

Terör operasyonunda mağaradan çıktı! 20 prezervatif, şırıngalı patlayıcı...

Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı

Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.