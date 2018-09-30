Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Mardin'de

MARDİN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Vatandaşımızın istemediği, el birliği çıkmadığı hiçbir işleme izin vermeyiz'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Yeşilli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yeşilli Belediye Başkanlığı önünde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında mağdur edildiklerini öne süren grupla görüşen Kurum, onların sorunlarını dinledi.

Bakan Kurum'un ''Vatandaşımızın istemediği, el birliğiyle çıkmayan hiçbir işleme izin vermeyiz. Vatandaşın anlaşmadığı bir sürece biz dahil olmayız. Bunun da yapılmasına müsaade etmeyiz.'' sözleri üzerine gruptakiler, "Başkan Erdoğan, En büyük Erdoğan" diye slogan attı.

Bakan Kurum daha sonra Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve gurup temsilcileriyle görüştü.

Kurum ve beraberindekiler daha sonra kentsel dönüşüm projenin uygulandığı mahallelerde incelemelerde bulundu.

İnceleme esnasında Yeşilli Belediye Başkanı Demir'e "Anlaştıklarımızla alakalı, çoğunluk yüzde 50 olmadığı sürece bu anlaştıklarımızı da yıkmayalım. Sonra bu iş yüzde 10'la başlamış olur, sıkıntı olur, Başkanım duyuyorsun değil mi?" diyen Kurum, Mardin Valisi Mustafa Yaman'a da "Sayın Valim, cami projesini işin genelinden ayırın yani burayı ayrı, yolları ayrı, genel kentsel dönüşümü ayrı yapın." dedi.

Burada da vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kurum, ''Biz siyaset yapmıyoruz. Bakıyoruz doğru olan bitene, biz o doğru olanı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan esnaf Hatip Kürşat, ilçenin güzelleşmesini istediklerini ama bazı konularda mağdur edildiklerini söyledi.

