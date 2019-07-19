Hatay'ın kıyı ilçelerinde "Çevreci Balıklar Sahili Temizliyor" projesi kapsamında, sahillere balık şeklinde geri dönüşüm kumbaraları konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İskenderun Deniz Ticaret Odası ve İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda gerçekleşen açılış töreninde konuşan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, projenin, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen "sıfır atık" projesinin bir alt projesi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Hatay'ın 183 kilometre sahil uzunluğunun bulunduğunu ifade eden kaymakam Yönden, ilde su ürününden geçimi sağlayan kişi sayısının 2 bin 72 olduğunu belirtti.

Projeyle plastik atıkların denizlere karışmasını engelleyeceklerinin altını çizen Yönden, ilk etapta İskenderun, Samandağ, Arsuz ve Dörtyol ilçelerinde 7 adet demirden yapılan balık şeklinde plastik geri dönüşüm kumbarasının yerleştirildiğini vurguladı.

Yönden, yaz aylarında sahillerde kullanımı artan plastiklerin temizlenmesi, artıkların geri dönüşüme kazandırılması için vatandaşlara plastikleri bu kumbaralara atma çağrısında bulundu.