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  4. Esenyurt’ta eskort ile pazarlık kavgası sırasında kardeşini öldüren şahsın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Esenyurt’ta eskort ile pazarlık kavgası sırasında kardeşini öldüren şahsın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

30.04.2024 21:50
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Esenyurt’ta iddiaya göre eve eskort çağıran ve fiyat konusunda anlaşamayan ağabey kardeş, kadının arkadaşları ile kavga etti. Ağabey, kavga ettiği kişilere karşı bıçağını kullanmak isterken yanlışlıkla kardeşini şah damarından yaralayarak ölümüne neden oldu. Kavga sırasında kardeşini öldüren şahsın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüye arbede anları ve şüphelinin bıçak savurarak etrafındakileri yaraladığı anlar yansıdı.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta dün Uğur Ş. ile kardeşi Engin Ş., eve internet üzerinden para karşılığı eskort çağırmıştı. Ağabey kardeş ile eve gelen kadın arasında ilerleyen dakikalarda para nedeniyle tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine eskort kadın, kendisini eve getiren korsan taksi şoförüne haber vermişti. Aşağıda bekleyen korsan taksi şoförü, bunun üzerine yukarı çıkarak iki kardeş ile tartışmaya başlamıştı. Kadının yaşanan tartışmayı arkadaşlarına da haber vermesi üzerine olay yerine gelen grup ağabey kardeşin bulunduğu evi basmıştı.

ÇIKAN ARBEDE ESNASINDA KARDEŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ!

Çıkan arbede esnasında Uğur Ş. kardeşi Engin Ş.’yi şah damarından bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen R.M. O.K. ve S.Ç.’yi kısa süre içerisinde yakalarken, karşı gruptan olan M.K. ve S.Ç. de hafif yaralı olarak gittikleri hastanede yakalanmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden maktulün ağabeyi olan Uğur Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüye arbede anları ve şüpheli Uğur Ş.’nin bıçak savurarak etrafındakileri yaraladığı anlar yansıdı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Esenyurt kavga
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