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  4. Eti, hamuru bıraktı! Resmen eridi... Ceyda Düvenci'den yeni bikinili pozlar!

Eti, hamuru bıraktı! Resmen eridi... Ceyda Düvenci'den yeni bikinili pozlar!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.08.2024 09:06
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Bülent Şakrak ile boşandıktan bir süre sonra diyetle zayıflayan Ceyda Düvenci Güçlü Mete ile yeni aşka yelken açmıştı. Sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen Düvenci bikinili pozlarını paylaştı.

Eti, hamuru bıraktı! Resmen eridi... Ceyda Düvenci'den yeni bikinili pozlar!

Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'Filiz' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci son dönemde hem aşk hayatıyla hem de verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Boşanma sonrası diyete başlayan ve 1.5 ayda 6 kilo veren Düvenci Güçlü Mete ile aşkını ilan ederek de adından söz ettirmişti.

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Paylaşımlarıyla dikkat çeken Ceyda Düvenci yeni haliyle paylaşıma doymuyor. Bikinili karelerini paylaşarak fit görünümünü sergileyen Düvenci yine adından söz ettirdi.

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ET YEMİYOR, HAMURU BIRAKTI

Kısa sürede verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu gazeteci Birsen Altuntaş’a verdiği röportajda, “Birinci bölümden sonra daha kontrollü bir yeme programı uyguladım… Zaten iki öğün besleniyordum. Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım… Ay bu ekmeği de şu zeytinyağlıya banmalar vardı bende… ‘Hadi şimdi bunlar da bir dursun dikkat edeyim, iyice disipline gireyim’ dedim… Kafama taktığımı da yapan biriyim. 1,5 ayda 63 - 64 kiloydum 58’e düştüm…” demişti.

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Ceyda Düvenci
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