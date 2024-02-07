Ceyda Düvenci ile tek celsede boşanmıştı! Bülent Şakrak'tan 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna bomba yanıt

2015 yılında dünya evine giren ve Ali adında bir oğulları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti 10 Temmuz'da 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. 15 dakika süren duruşmada ünlü çift anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Boşammanın ardından yaşam tarzını değiştiren Bülent Şakrak kendisine gözlerden uzak doğa ile iç içe bir hayat kurdu. Tiny house tarzı evine taşınan Şakrak şimdilerde açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.

Bülent Şakrak son olarak 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Şakrak; 'Ben böyle şeyler düşünmüyorum şu an. Hayat öyle bir yerde değil. Bunlar konuşulası şeyler değildir.' diyerek yanıt verdi.

Şakrak 'Sektörden biri ile evlenmek ister misiniz? sorusunu ise 'Ben böyle ayrımcılık yapan bir insan değilim' diyerek cevaplandırdı.





