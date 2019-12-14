Ceza yazılan yerde, oturma eylemi yaptı

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, trafik polislerinin denetiminde yanında ehliyet bulundurmamaktan işlem yapılıp motosikleti bağlanan İzzet Akça, ceza yediği noktada oturma eylemi yaptı. Belli bir süre eylemine sürdüren İzzet Akça, polisin ikna etmesiyle eylemine son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolu üzerinde meydana geldi. Sepetli motosikletiyle Akçakmak karayolunda ilerleyen İzzet Akça, denetim yapan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu. Karakola götürülen Akça'ya yanından ehliyet bulundurmadığı gerekçesiyle işlem yapılarak 2 bin lira ceza yazıldı. Tekrar denetim yapılan yere gelerek motosikletinin bağlandığını öğrenen Akça, oturma eylemi başlattı. Yaklaşık yarım saat Akçakmak karayolu üzerinde oturan Akça, trafik polislerinin uzun uğraşları sonucunda eylemini sonlandırdı. Yediemin deposuna götürülen motosikletin, ehliyetli bir yakının gözetiminde Akça'ya teslim edildiği öğrenildi.

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