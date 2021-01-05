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Cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı

05.01.2021 19:03 | Son Güncelleme:
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Cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı

Kahramanmaraş'ta kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, polise verdiği kimliğin başkasına ait olduğu belirlenirken, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi Abdülhamit Elbistanlı (35) olduğu ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Caddede devriye gezen polisler, şüphe üzerine durdurdukları kişinin kimliğini kontrol etti. Şüpheli, polise kimliğini verdikten sonra kaçmaya başladı. Bunun üzerine polisler kimliğinde E.Ö. yazan şüphelinin peşine düştü.

Kısa süren kovalamaca sonunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin polise verdiği E.Ö. isminin yer aldığı kimliğin kendisine ait olmadığı belirlenirken, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi Abdülhamit Elbistanlı olduğu tespit edildi. (DHA)

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