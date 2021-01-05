Cezaevi firarisi kovalamaca sonunda yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Caddede devriye gezen polisler, şüphe üzerine durdurdukları kişinin kimliğini kontrol etti. Şüpheli, polise kimliğini verdikten sonra kaçmaya başladı. Bunun üzerine polisler kimliğinde E.Ö. yazan şüphelinin peşine düştü.

Kısa süren kovalamaca sonunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin polise verdiği E.Ö. isminin yer aldığı kimliğin kendisine ait olmadığı belirlenirken, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi Abdülhamit Elbistanlı olduğu tespit edildi. (DHA)

