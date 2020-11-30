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  4. Cezaevi önünde pusu kurup öldürmüştü! Yakalandı

Cezaevi önünde pusu kurup öldürmüştü! Yakalandı

30.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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Cezaevi önünde pusu kurup öldürmüştü! Yakalandı

Bursa'da daha önce iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne sebep olan oğlunu ziyarete giden baba Sadık Çayır (57), husumetlisi olduğu kişiler tarafından cezaevi önünde 9 kurşunla vurularak öldürüldü. Kan donduran olayda, yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

6 ay önce taksici Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında park meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmış, kiralama şirketinden Serdar Umur hayatını kaybederken, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Kavga ile ilgili olarak Alican Çayır tutuklanmıştı.

CEZAEVİ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Oğlunu ziyarete giden baba Sadık Çayır ise geçtiğimiz hafta ziyaret için cezaevi önünde beklerken silahla vurularak hayatını kaybetti. Zanlının kimliğini tespit eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.K.'yı (28) saklandığı yerde gözaltına aldı.

'ARKADAŞIMIN ÖCÜNÜ ALDIM'

Şüpheli S.K. emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul ederek, "Arkadaşımın öcünü aldım" dedi. Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise suç aleti silah olayın yaşandığı Ceza İnfaz Kurumuna 2 kilometre uzaklıktaki yeşillik alanda bulundu. Şüpheli S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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(İHA)

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