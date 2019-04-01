Cezaevinde olan aday sandıktan birinci çıktı

Çamyayla Mahalle Muhtarı ve adayı olan Ali Uysal, 10 Mart günü Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, düzenlenen operasyon kapsamında "Tarihi eser kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevinde bulunan Uysal, 3 kişinin yarıştığı seçimde 126 oy alarak muhtarlık seçiminde ilk sırada yer aldı. Diğer adaylar Mehmet Kılınç 108, Hayati Dağlı ise 75 oyda kaldı.

Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, yaptığı açıklamada, Ali Uysal'ın adaylık sürecinde gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

Muhtarlık seçiminde Uysal'ın en fazla oy alan isim konumunda bulunduğunu kaydeden Savuran, "Ali Uysal'ın mazbatasını alıp almayacağına karar verecek olan, ilçe seçim kuruludur." dedi.

(AA)

