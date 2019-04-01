HABER

Cezaevinde olan aday sandıktan birinci çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 14:44 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, "tarih eser kaçakçılığı" iddiasıyla tutuklanan Çamyayla Mahallesi Muhtarı Ali Uysal, aday olduğu seçimde tekrar en fazla oyu alan isim oldu.

Cezaevinde olan aday sandıktan birinci çıktı

Çamyayla Mahalle Muhtarı ve adayı olan Ali Uysal, 10 Mart günü Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, düzenlenen operasyon kapsamında "Tarihi eser kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cezaevinde bulunan Uysal, 3 kişinin yarıştığı seçimde 126 oy alarak muhtarlık seçiminde ilk sırada yer aldı. Diğer adaylar Mehmet Kılınç 108, Hayati Dağlı ise 75 oyda kaldı.

Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, yaptığı açıklamada, Ali Uysal'ın adaylık sürecinde gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

Muhtarlık seçiminde Uysal'ın en fazla oy alan isim konumunda bulunduğunu kaydeden Savuran, "Ali Uysal'ın mazbatasını alıp almayacağına karar verecek olan, ilçe seçim kuruludur." dedi.

(AA)

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Yedinci kez belediye başkanı seçildiYedinci kez belediye başkanı seçildi
Binali Yıldırım: Rakip aday 25 bin fazla oy almış görünüyorBinali Yıldırım: Rakip aday 25 bin fazla oy almış görünüyor
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim 2019 izmir Ödemiş

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Diğer Haberler
Yedinci kez belediye başkanı seçildi

Yedinci kez belediye başkanı seçildi

Binali Yıldırım: Rakip aday 25 bin fazla oy almış görünüyor

Binali Yıldırım: Rakip aday 25 bin fazla oy almış görünüyor

Öcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandı

Öcalan’ın memleketinde 30 yıl sonra AK Parti kazandı

Gaziantep'te Fatma Şahin rakibini ikiye katladı!

Gaziantep'te Fatma Şahin rakibini ikiye katladı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Anadolu Ajansı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Anadolu Ajansı açıklaması

Muharrem İnce'den yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama

Muharrem İnce'den yerel seçimlere ilişkin ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.