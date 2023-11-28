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  4. Cezaevindeki dayısı için adliyeye giden sahte savcı gerçek savcıya yakalandı!

Cezaevindeki dayısı için adliyeye giden sahte savcı gerçek savcıya yakalandı!

28.11.2023 18:51 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa Adliyesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Sahte kimlikle kendisini savcı olarak tanıtıp cezaevindeki dayısının işlerini hızlandırmaya çalışan kişinin foyası ortaya çıktı. Sahte savcı, görüşmeye gittiği gerçek savcının dikkati sayesinde yakalandı.

Cezaevindeki dayısı için adliyeye giden sahte savcı gerçek savcıya yakalandı!

Üzerinde savcı kimliği olan A.P. isimli şahıs, Şanlıurfa Adliyesine gitti. Cezaevi savcısı ile görüşen şahıs, Ankara’da Cumhuriyet Savcısı olduğunu ve ceza infaz kurumunda olan dayısı M.K.’nin işlemlerinin hızlandırılmasını talep etti.

SAVCI KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI

Şahıstan şüphelenen cezaevi savcısı, kimliğini göstermesini istedi. Kimliği kontrol eden cezaevi savcısı, şahsa Ankara’da görev yaptığı yeri sordu. Şahsın çelişkili cevaplar vermesi üzerine adliyede görevli kolluk kuvvetlerine haber verildi. Cezaevi savcısının odasına giden ekipler, şahsı gösterdiği kimlik kartının sahte olduğunu belirledi.

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TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahsın üzerinden iki adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus cüzdanı daha çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Savcı Şanlıurfa
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