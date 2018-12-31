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Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürürken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 12:19 | Son Güncelleme

MUĞLA'da jandarma tarafından kontrol edilen yolcu otobüsünde, M.S.'nin çantasında 105 gram esrar ve 35 uyuşturucu hap bulundu.

Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürürken yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da jandarma tarafından kontrol edilen yolcu otobüsünde, M.S.'nin çantasında 105 gram esrar ve 35 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan M.S.'nin, uyuşturucuyu, cezaevinden izinli çıkacak hükümlüye vereceği belirlendi. Olayla ilgili M.S. ve uyuşturucuyu alacak hükümlü A.Ç., tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, geçen Cuma, Muğla- Antalya Karayolu Gökova Kavşağı'nda yol denetimi yaptı. Durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeğiyle yapılan aramada, yolcu M.S.'nin çantasında, 105 gram esrar ile 35 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.'nin sorgusunda, uyuşturucuyu, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü A.Ç.'ye, izinli çıkacağı gün, Ortaca ilçe merkezinde buluşarak teslim edeceğini söylediği öğrenildi.
Polis ekipleri, diğer şüphelinin de yakalanması için teslimatın gerçekleştirilmesini sağladı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından M.S., A.Ç.'ye uyuşturucuyu verirken operasyon yapıldı. İki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin evleri arandı. Aramada, uyuşturucu gizlemek amacıyla kullanıldığı anlaşılan tabanı oyulmuş halde bir çift spor ayakkabı bulundu ancak başka uyuşturucuya rastlanmadı. A.Ç. ifadesinde uyuşturucuyu kullanmak için aldığını söyledi. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheliler M.S. ile A.Ç., mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürürken yakalandı

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