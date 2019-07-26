HABER

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı'ndan diyalog heyetinin 6 talebine onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 23:06 | Son Güncelleme

Ulusal Diyalog Grubu Koordinatörü Kerim Yunus, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, "hükümetin feshedilmesi" dışında sundukları tüm talebi onayladığını belirtti

CEZAYİR (AA) - Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, "gerginliğin azaltılması" için ulusal diyalog heyeti tarafından kendisine sunulan "hükümetin feshedilmesi" dışındaki tüm taleplere onay verdiği açıklandı.

Ulusal Diyalog Grubu Koordinatörü ve eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Bin Salih'e sunulan 7 talepten 6'sının onaylandığını, "hükümetin feshedilmesi" talebinin ise birtakım anayasal engellerden dolayı ertelendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere belirlenen isimlerden biri olan Yunus, Bin Salih tarafından onaylanan 6 talebi şöyle sıraladı:

"Halk hareketi sırasında gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması, barışçıl yürüyüşlerin doğasına güvenlik güçlerince saygı duyulması, göstericilere yönelik her türlü şiddetin durdurulması, gösterilerdeki güvenlik önlemlerinin hafifletilmesi, gösteri günlerinde başkentin bütün girişlerinin açılması ve medyada tüm kesimlere karşı kısıtlamaların kaldırılması."

- "Cezayir, çözüme hiç olmadığı kadar yakın"

Öte yandan eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis, ülkenin içinde bulunduğu krizin çözümüne her zamankinden daha yakın olduklarını ifade etti.

Flis, Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmekle görevlendirilen 6 bağımsız ismin belirlenmesinin ardından sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkede krizin başladığı günden bu yana çözüme ve çözümü sağlayacak koşullara hiç olmadığı kadar yakınız. Diyalog son değil başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, ulusal diyaloğu yönetecek 6 kişi olan eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, Anayasa uzmanları Fatihe bin Abu ile Buzeyd Lizhari, ekonomi uzmanı İsmail el-Elmas ve öğretim üyeleri Abdulvahab bin Calul ile İzzeddin bin İsa'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtmişti.

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, 4 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla bağımsız isimlerden oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören bir teklifte bulunmuştu.

PARTNERFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çektiFit vücudu ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti
İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildiİl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi
Öldürülüp, parçalara ayrılan Afgan cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (2)Öldürülüp, parçalara ayrılan Afgan cinayetinin 3 şüphelisi adliyede (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ulusal diyalog heyeti

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Gasp Büro Amirliği'ndeki tüm personelin görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Erbil saldırısını düzenleyen teröristler itiraf etti: Kandil'de planlandı

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Mahkemeden otogarın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar!

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.