Cezayir geçici Cumhurbaşkanı'ndan diyalog heyetinin 6 talebine onay

CEZAYİR (AA) - Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, "gerginliğin azaltılması" için ulusal diyalog heyeti tarafından kendisine sunulan "hükümetin feshedilmesi" dışındaki tüm taleplere onay verdiği açıklandı.

Ulusal Diyalog Grubu Koordinatörü ve eski Meclis Başkanı Kerim Yunus, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Bin Salih'e sunulan 7 talepten 6'sının onaylandığını, "hükümetin feshedilmesi" talebinin ise birtakım anayasal engellerden dolayı ertelendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere belirlenen isimlerden biri olan Yunus, Bin Salih tarafından onaylanan 6 talebi şöyle sıraladı:

"Halk hareketi sırasında gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılması, barışçıl yürüyüşlerin doğasına güvenlik güçlerince saygı duyulması, göstericilere yönelik her türlü şiddetin durdurulması, gösterilerdeki güvenlik önlemlerinin hafifletilmesi, gösteri günlerinde başkentin bütün girişlerinin açılması ve medyada tüm kesimlere karşı kısıtlamaların kaldırılması."