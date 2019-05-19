CEZAYİR (AA) - Cezayir'de binlerce öğrenci, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevde kalmasını protesto için başkent Cezayir'de eylem yaptı.

En az 5 bini öğrenci olan 10 bin kadar kişi, ülkede 2 ayı aşkın süredir devam eden protestoların sembolü haline gelen Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüdü.

"Buteflika müttefikleri" olarak niteledikleri geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi aleyhinde sloganlar atan göstericiler, Bin Salih'in cumhurbaşkanı seçimi için açıkladığı 4 Temmuz tarihini kabul etmediklerini belirtti.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlemler aldığı eylemde Merkez Postane Meydanı'ndan Ulusal Halk Meclisi (parlamentonun birinci kanadı) binasına doğru yürümek isteyen göstericilere izin verilmedi ancak yüzlerce gösterici, parlamentonun ikinci kanadı Millet Konseyi binası yakınlarına kurulan bariyerleri aşarak bina önünde toplandı.

Eylemciler burada da geçici cumhurbaşkanlığına getirilmeden önce Meclis Başkanlığı yapan Bin Salih'i ıslıklarla protesto etti, slogan attı.