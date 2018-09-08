HABER

Cezayir'de son kolera hastaları taburcu edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 00:56 | Son Güncelleme

Cezayir'de son kolera hastaları taburcu edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de kolera virüsü şüphesiyle hastanede tedavi gören son hastaların taburcu edildiği bildirildi.

Cezayir devlet radyosunda, Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan açıklamada, kolera virüsü şüphesiyle Buleyde ilindeki Bufarik Hastanesinde tedavi gören son hastaların da taburcu edildiği belirtildi.

Kolera salgını şüphesiyle getirilen vakaların tedavisi için hastanede ayrılan bölümün hastaların taburcu edilmesinin ardından kapatıldığı bilgisi verildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığı, ağustos ortalarında ülkenin kuzey kesimlerinde ortaya çıkan kolera salgınının kaynağının, salgın vakalarının en fazla görüldüğü kent olan Buleyde'ye bağlı Beni İzze Vadisi olarak tespit edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, evsel ve tarımsal atıklarla kirlenmiş durumdaki vadi suyunun temizlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedilmişti.

Bakanlıktan 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ay başından itibaren 173 şüpheli vakadan 62'sinin kolera olduğunun tespit edildiği, bunlardan 2'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmişti.

PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayızErdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız
Denize düşen helikopterin enkaz görüntüleriDenize düşen helikopterin enkaz görüntüleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir kolera taburcu

En Çok Okunan Haberler

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.