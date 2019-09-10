Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesinin seçim önerileri kabul edildi

Açıklamada, seçim kanunundaki değişikliklerin, cumhurbaşkanı adaylarının, yerelde seçilmiş 600 kişinin önerisini alması şartının kaldırılması ve 25 ilde toplaması gereken 50 bin ile 60 bin seçmen imzasının azaltılmasını da kapsadığı kaydedildi.

Yüksek Seçim Komisyonunun, seçimlerin başlangıcından sonuçların açıklanmasına kadar seçimlerle ilgi tüm işlemlerden sorumlu olacağı aktarılan açıklamada, söz konusu komisyonun sivil toplum temsilcileri, hakimler ve yargı asistanlarından oluşacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlar kurulu toplantısında, Yüksek Seçim Komisyonuna üyelikle ilgili kanun ön taslağı ve seçim kanununda değişiklik öngören tasarı üzerinde uzlaşıldığı belirtildi.

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi Ulusal Diyalog Komitesinin, Yüksek Seçim Komisyonu ve seçim kanununda yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili getirdiği önerileri kabul etti.

Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesi Hukuk Komisyonu Başkanı Buzeyd Lizhari, hafta sonu yönetime sunacakları önerinin netlik kazandığını duyurmuştu.

Lizhari öneriler arasında, Yüksek Seçim Komisyonunun hakim, avukat ve sivil toplum temsilcilerinden oluşması, ekonomik bağımsızlığı bulunacak komisyonun seçimin düzenlenmesi, denetlenmesi ve hükümetin seçim sürecinin tamamen dışında tutulmasından sorumlu olacağını ifade etmişti.

Seçim kanununda yapılması planlanan düzenlemelerle ilgili ise Lizhari, daha önce Anayasa Mahkemesinin elinde olan "aday listelerinin onaylanması" yetkisinin Seçim Komisyonuna verileceğini, ayrıca cumhurbaşkanı adaylarının 600 seçmenden imza toplama şartının kaldırılacağını belirtmişti.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih de ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısında bulunmuştu.

