CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejiminin sembol isimlerinin yönetimden uzaklaşması talebiyle gösteriler düzenlenirken, bu akşam oynanacak Cezayir-Senegal Afrika Uluslar Kupası final maçı coşkusu da gösterilerde öne çıktı.

Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestoları 22'nci haftasında da devam etti.

Başkent Cezayir ve diğer kentlerde gösterilere katılım Cezayir Milli Takımı'nın "Afrika Uluslar Kupası"nda bugün oynayacağı final maçı dolayısıyla öncekilere nispeten düşük kaldı.

Buteflika rejiminin sembol isimleri aleyhine sloganlar atan göstericiler ayrıca Mısır'ın başkenti Kahire'de bu akşam oynanacak Cezayir-Senegal Afrika Uluslar Kupası final maçı için "İkinci kupayı istiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih geçen çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gereken şartların oluşturulması amacıyla "bağımsız isimlerden" oluşacak bir grubun ulusal diyaloğu yönetmekle görevlendirilmesini öngören teklifte bulunmuştu.