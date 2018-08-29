Cezayir'deki kolera salgını

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de ağustos ayı başından bu yana kolera virüsü tespit edilen kişi sayısı 62'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu ayın başından itibaren 173 şüpheli vakadan 62'sinin kolera olarak kesinleştiği, bunlardan 2'sinin ölümle sonuçlandığı belirtildi.

Buleyde'de 30, Tipaza'da 14, başkent Cezayir'de 13, Buira'da 3, Mediye ve Ayn el Defla'da 1'er kesinleşen vaka görüldüğü aktarılan bakanlık açıklamasında, kolera salgının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca daha önce duyurulan Buleyde'deki 2 vefat dışında ölümle sonuçlanan kolera vakası olmadığı kaydedildi.

Bakanlık geçen cumartesi günü Buleyde'de 53 yaşında bir kadın ile 46 yaşında bir erkeğin kolera nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklarken ertesi gün yaptığı açıklamada da ağustos ayından bu yana 161 şüpheli vakadan 56'sının kolera olarak tespit edildiğini duyurmuştu.

Başkent Cezayir'de kolera şüphesiyle tedavi gören hastaların bulunduğu Boufarik Hastanesi'nde kalan 43 yaşındaki bir kadının dün yaşamını yitirdiği açıklanmış ancak ölüm nedenine ilişkin kesin bilgi alabilmek için hastanın tahlillerinin, hükümete bağlı Pasteur Enstitüsü'ne gönderildiği aktarılmıştı.

Cezayir'de ağustos ayı ortalarından bu yana görülen kolera salgınına, ülkedeki bir su kaynağının kirlenmesinin yol açtığı belirtiliyor.

