Charlie Chaplin’in filmi orkestra ile şenlendi

KADFEST kapsamında düzenlenen “Yıldızlar Altında Sinema Haftası”nda Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi, Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi. Sinemanın unutulmaz ismi Charlie Chaplin’in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi. Chaplin’in bestesi, Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası tarafından çalındı. Bu unutulmaz geceye katılmak isteyenler erken saatte gelerek sandalyeleri doldurdu, piknik sandalyelerini sıraladı. Bazıları ise çimenlere oturdu. 7’sinden 77’sine yüzlerce kişi alanı doldurdu.

Açık havada sinema izlediği için çok keyifli olduğunu belirten Ahmet Akgün, “Açık havada sinema çok güzel bir şey bence devamı gelir inşallah önümüzdeki senelerde de hem de eski filmlerin gösterime girmiş olması çok güzel. Daha önce izlemiş olduğumuz filmleri tekrardan açık havada izliyoruz. Keyfi gerçekten çok güzel. Açık hava sinemaları çocukluğumuzda vardı. Yazları oluyordu genelde kışın olmazdı. Bu etkinliklerle açık hava sinemalarının devamı geliyor” diye konuştu.

Alanı dolduran vatandaşlar film başlamadan önce verilen müzik şöleni eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi, bazı vatandaşlar ise sohbet ederek filmin başlamasını bekledi. Sanatseverler daha sonra sessizliğe bürünen havada Yumurcak filminin tadını çıkardı.

“ÇİMENLERİN ÜZERİNDE ÇOK KEYİFLİ BİR ANI PAYLAŞIYORUZ”

Eşi ve çocuğuyla birlikte vakit geçiren Çağlar Süren, “Canlı müzik dinlemek her zaman çok keyifli. Türü ne olursa olsun canlı performanslar her zaman çok kıymetli. Burada canlı müziğin yanında çok güzel bir atmosfer var. Herkes buraya gelmiş ve piknik yapar gibi müzik dinleyebiliyor. Hem çok güzel bir sahne hem çok güzel bir içerik. Çimenlerin üzerinde çok keyifli bir anı paylaşıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

“ORKESTRA EŞLİĞİNDE FİLM İZLEYECEĞİMİZ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM”

Arkadaşlarıyla birlikte etkinliğe gelen Uğur Can Olmuş, “Burada çok güzel bir atmosfer var, çok keyifli. Orkestra eşliğinde film izleyeceğiz, çok heyecanlıyım. Birkaç yerde bu tarz etkinlikler görüp kıskanıyordum, Kadıköy’de de oldu, muradıma erdim” dedi.

Çok güzel bir ortamda bulunduklarını ifade eden Pınar Yılmaz ise, “Böyle bir sinemanın filarmoni orkestrasıyla birlikte sunulması bizi çok heyecanlandırdı. Etraf cıvıl cıvıl. Başlama saatine yakın geldik ama öncesinde de insanları gördük, herkes çok mutluydu” şeklinde konuştu.