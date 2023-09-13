CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu ile ne konuştu? Özgür Özel, "Fiilen açıkladım" diyerek ilk kez anlattı: 'Benden tek bir şey rica etti...'

Türkiye yerel seçimlere doğru yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki (CHP) 'değişim' hareketliliği sürüyor. Genel başkanlık için ismi geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme bir anda Ankara kulislerini hareketlendirirken, kritik ziyaretin 'adaylık zirvesi' olduğu iddia edildi.

ÖZGÜR ÖZEL ADAYLIĞINI MI İLAN EDECEK?

Tüm gözler cuma günü Özel'in yapacağı açıklamaya çevrilirken "Adaylığını ilan edecek" iddiaları dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL NE KONUŞTU?

Bir anda gündem yaratan kritik ziyaret sonrası iki ismin ne konuştuğu merak edilirken; ziyaretin ardından Özel'i aradığını dile getiren gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de görüşmenin detaylarını anlattı.

KÜÇÜKKAYA: "ÖZGÜR BEY'İ ARADIM"

Küçükkaya, Özel'le yaptığı görüşmeyi şu ifadelerle açıkladı;

"Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberlerini okudum ve Özgür Bey'i aradım.

Birazcık detay verdi, o kısımlar sizde kalsın dedi. Belli çerçevede sorular sordum. Kılıçdaroğlu, size sitem etti mi? sorusunu sordum o da hayır dedi. Genel başkanımız son derece medenidir. İki medeni insan olarak uzun uzun sohbet ettik dedi.

ÖZGÜR ÖZEL: "KEMAL BEY, BENDEN SADECE BİR TEK ŞEY RİCA ETTİ"

Kemal Bey, benden sadece bir tek şey rica etti. Bazı duygusal konuşmalar geçmiş. Kemal Bey, bu konuşulanların kamuoyuna yansımamasını rica etti.

"KILIÇDAROĞLU 'HAYIRLI OLSUN' DEDİ"

Özgür Özel, 'Ben CHP'nin evladıyım. Cuma günü kamuoyuna açıklama yapacağım. Hazırlanıyorum' dedikten sonra CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Hayırlı olsun' dediğini ifade etti.

"FİİLEN GENEL BAŞKAN ADAYLIĞIMI AÇIKLAMIŞTIM"

Özgür Özel, İsmail Küçükkaya'ya 'Resmen olmasa da fiilen genel başkan adaylığımı açıklamıştım' açıklamasını yaparken grup başkanlığından da istifa etmesi yüksek bir olasılık..."