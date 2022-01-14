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CHP'den, PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel'le ilgili açıklama: Fezleke Meclise geldiğinde...

14.01.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyle ilgili, "Terör, terörist, CHP'nin kırmızı çizgisidir. Fezleke Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.

CHP'den, PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan Semra Güzel'le ilgili açıklama: Fezleke Meclise geldiğinde...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'li Semra Güzel hakkındaki fezlekeye ilişkin, "Terör, terörist, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgisidir. Meclise geldiğinde gereğini yaparız." dedi. Öztrak ayrıca, "Fetullah Gülen'le kucak kucağa, diz dize fotoğraf çektirenlerin fezlekeleri ne zaman Meclis'e gelecektir? Gerçekten bunu merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİK VURGUSU

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, üniversitelerden mezun çok sayıda gencin işsiz olduğunu söyledi. Bu gençlerin zor durumda olduğunu belirten Öztrak, "Üyesi olduğumuz Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı içerisinde, Kolombiya'dan sonra, ev genci oranının en yüksek olduğu ülkeyiz. Ama Erdoğan’ın Adalet Bakanı çıkıyor 'Hukuk fakültesi tabelası asılması, binayı hukuk fakültesi yapmaz' diye tabela fakültelerini millete şikayet ediyor. Siz kimi, kime şikayet ediyorsunuz. Bu ülkeyi yıllardır, sizi o makama atayan Erdoğan yönetiyor. İçinde bilim olmayan fakülte binaları, içinde adalet olmayan adalet sarayları sizlerin eseri" dedi.

"GENÇLERİMİZİ KORUMASIZ BIRAKTINIZ"

Öztrak, üniversiteye giden gençlerin barınma ihtiyacının karşılanmadığını belirterek, "Yurtlar eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Gençlerimiz için yeterli yurt açmayan sizsiniz. Gençlerimizin yurt ve barınma ihtiyacını, taşeronlara havale eden sizsiniz. Vakıflara, cemaatlere, paralel yapılara bu işi siz ihale ettiniz. Hükümet olarak bunlara bir de maddi destek verdiniz; ama bu yurtları da doğru dürüst denetlemediniz. Gençlerimizi korumasız bıraktınız. Sonuç; onlarca ocağa ateş düştü. Milletin vicdanı sızladı, sizinki sızlamadı. En son 19 yaşında bir tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara; öğrenci evinde maruz kaldığı baskı nedeniyle, yaşama ümidini yitirdi, canına kıydı. Tüm ülkemizi üzüntüye boğdu. Biz Enes yavrumuza, Allah’tan rahmet diliyoruz. Vicdanlı kalplerin acısını, bir kez daha yürekten paylaşıyoruz. Bir sorunu çözmenin ön koşulu, önce sorunla yüzleşmektir. Bu ülkede öğrencilerimizin yurt ve barınma sorunu vardır. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Yurt meselesini biz çözeriz. Sayın Genel Başkanımız yurt meselesini, en geç 2 yıl içerisinde çözme sözünü vermiştir" diye konuştu.

"DEDİKODUYU BIRAKSIN"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı. Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile telefonla görüştüğünü iddia ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Süleyman Soylu, bu ülkenin atanmış İçişleri Bakanı mı yoksa atanmış dedikodu bakanı mı? Bir İçişleri Bakanı elindeki bilgiye ve belgeye dayanarak konuşur, işkembe-i kübradan sallamaz. Soylu dedikoduyu bıraksın. Yüreği yetiyorsa hain darbe girişiminden sonra kurulacağı ifade edilen Yurtta Sulh Konseyi'nde bulunanların listesini açıklasın. Yetmez Soylu; Fetullah Gülen'le kimlerin fotoğrafı varsa, kimler onunla aynı menzile yürüdüyse, aynı masaya oturduysa onların listesini bir açıklasın. Bu ülkede terörden, terörist başlarından medet uman kim varsa Allah bin türlü belasını versin" dedi.

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"FEZLEKELERİ NE ZAMAN GELECEK?"

Öztrak, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyle ilgili soruya ise, "CHP'nin tutumunu defalarca anlattım. Terör, terörist, CHP'nin kırmızı çizgisidir. Fezleke Meclis'e geldiğinde gereğini yaparız. Şunu da sormak istiyorum; Fetullah Gülen'le kucak kucağa, diz dize fotoğraf çektirenlerin fezlekeleri ne zaman Meclis'e gelecektir? Gerçekten bunu merak ediyoruz" diye konuştu.

Öztrak ayrıca, bir soru üzerine "Biz, hemen seçim istiyoruz. Bu hükümetin bir gün fazla dahi iş başında oturmasının milletin sırtına çok ciddi yükler yüklediğini görüyoruz. Bu konuda onların atacağı her türlü adıma hazırlıklıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar Millet İttifakı bu seçimi alacaktır" ifadesini kullandı. (DHA)

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