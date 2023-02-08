CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza söyledim" diyerek duyurdu: Tutuklanmanız gerekiyorsa tutuklanın ama...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği kentlerde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 saat sonrasını işaret etmişti. Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 saat sonra burada bulaşalım" ifadelerini kullanmıştı. Bir süre sonra Kılıçdaroğlu'ndan 4 dakika 37 saniyelik bir video geldi.

Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar. pic.twitter.com/MMDeBCBFRC February 7, 2023

"ERDOĞAN'LA HİÇBİR ZEMİNDE BULUŞMAYACAĞIM"

"Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar." notunu düşerek video paylaşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Hatay Merkez ilçe, İskenderun ve Antakya'nın ardından son olarak Samandağ ilçemizi ziyaret ettik. Şimdi de Arsuz'dayız. Belediye başkanlarıyla görüştük, depremzedelerle buluştuk. Bu noktada halkımızla paylaşmak istediğim birkaç şey var. Ülkemiz korkunç bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Hepimiz biliyoruz ve gözlüyoruz. Burada yürek burkan görüntüler var, kalbimiz sızlıyor. Depremden etkilenen insanlarımıza verebileceğim en önemli mesaj, Türkiye'nin kalbi deprem bölgesinde atıyor. Asla ama asla yalnız değilsiniz."



"BAŞLICA SORUMLU ERDOĞAN'DIR"

İktidara eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğan'dır. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi asla düşünmüyorum. Belediye başkanlarımıza söyledim. Bu halka ekmek ve battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekiyorsa tutuklanın. Bürokratik engel çıkarırlarsa dinlemeyin." dedi.

