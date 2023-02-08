HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza söyledim" diyerek duyurdu: Tutuklanmanız gerekiyorsa tutuklanın ama...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza söyledim" diyerek duyurdu: Tutuklanmanız gerekiyorsa tutuklanın ama...

08.02.2023 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 4 dakika 37 saniyelik videosunda Kahramanmaraş'taki yıkıcı depremler sonrasında yaşananlar için iktidarı sert bir dille eleştirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi düşünmediğini ifade etti. Kılıçdaroğlu ayrıca belediye başkanlarına da çağrıda bulundu. İşte haberin detayları...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza söyledim" diyerek duyurdu: Tutuklanmanız gerekiyorsa tutuklanın ama...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği kentlerde incelemelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 saat sonrasını işaret etmişti. Kılıçdaroğlu'ndan merakla beklenen paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar! 'Gerçekler çok farklı' Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar! 'Gerçekler çok farklı'

Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 saat sonra burada bulaşalım" ifadelerini kullanmıştı. Bir süre sonra Kılıçdaroğlu'ndan 4 dakika 37 saniyelik bir video geldi.

"ERDOĞAN'LA HİÇBİR ZEMİNDE BULUŞMAYACAĞIM"

"Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar." notunu düşerek video paylaşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Hatay Merkez ilçe, İskenderun ve Antakya'nın ardından son olarak Samandağ ilçemizi ziyaret ettik. Şimdi de Arsuz'dayız. Belediye başkanlarıyla görüştük, depremzedelerle buluştuk. Bu noktada halkımızla paylaşmak istediğim birkaç şey var. Ülkemiz korkunç bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. Hepimiz biliyoruz ve gözlüyoruz. Burada yürek burkan görüntüler var, kalbimiz sızlıyor. Depremden etkilenen insanlarımıza verebileceğim en önemli mesaj, Türkiye'nin kalbi deprem bölgesinde atıyor. Asla ama asla yalnız değilsiniz."
image (24)

"BAŞLICA SORUMLU ERDOĞAN'DIR"

İktidara eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu sürecin başlıca bir sorumlusu varsa o da Erdoğan'dır. 20 yıldır ülkeyi depreme hazırlamayan bu iktidardır. Onun için kendisiyle görüşmeyi asla düşünmüyorum. Belediye başkanlarımıza söyledim. Bu halka ekmek ve battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekiyorsa tutuklanın. Bürokratik engel çıkarırlarsa dinlemeyin." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP liderinden AFAD'a 1 milyon TL'lik yardımMHP liderinden AFAD'a 1 milyon TL'lik yardım
Acı bilanço! Can kaybı 5 bin 894 olduAcı bilanço! Can kaybı 5 bin 894 oldu
Beşiz bebekli aileden geriye kahreden kareler kaldı! Türkiye'ye gelmek için...Beşiz bebekli aileden geriye kahreden kareler kaldı! Türkiye'ye gelmek için...
Anahtar Kelimeler:
deprem Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...

1 milyon dolar bağışladı! Tüm dünyaya çağrı...

O şirketlere çağrı: Millete olan borcunuzu ödeme zamanı

O şirketlere çağrı: Millete olan borcunuzu ödeme zamanı

Kahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü

Kahreden haber! Sinir krizi geçirdiler, yüzünü açıp son kez öptü

Helal olsun Merih! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."

Helal olsun Merih! 1 milyon TL bağışlamıştı... Bir yardım daha! "Ronaldo ile konuştum..."

Canlı yayında çizdiği Marmara haritasıyla açıkladı: İnatlaşmanın anlamı yok

Canlı yayında çizdiği Marmara haritasıyla açıkladı: İnatlaşmanın anlamı yok

Acı bilanço! Can kaybı 5 bin 894 oldu

Acı bilanço! Can kaybı 5 bin 894 oldu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.