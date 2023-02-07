SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu'ndan Hatay'da önemli açıklamalar! 'Gerçekler çok farklı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün depremin etkilediği Hatay'a gitti. Bölgede incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilere açıklamada bulundu. "Gerçekten de televizyonlara yansıyan görüntü, verilen haberlerle karşılaştığımız gerçekler çok farklı" diyen Kılıçdaroğlu, "Söylenecek çok şey var, ama onların tamamını yeri geldiğinde konuşacağız" dedi.

"İNSANLAR FERYAT HALİNDE"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Gerçekten de televizyonlara yansıyan görüntü, verilen haberlerle karşılaştığımız gerçekler çok farklı. İnsanlar feryat halinde. Gördüğüm tablo şu; devletin kurumları aslında, bürokratlar çalışmak istiyorlar. Önlerine engel konuyor. Ve bu devletin rahat nefes almasını engelliyor. Hepimiz üzgün ve kızgınız. Sorun var, sorunu el birliğiyle çözmek istiyoruz. Sorunu çözebilecek insanların önüne engel konulmaması lazım. Bu kentlerin tamamını ayağa kaldırmaya kararlıyız. Söylenecek çok şey var, ama onların tamamını yeri geldiğinde konuşacağız. Elbette üzgünüz. Elbette kızgınız. Ama bir şekliyle bu sorunu çözmeye kararlı olduğumuzu da söylemek isterim."