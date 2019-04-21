CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu tezgahlar bizi yıldıramaz"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu tezgahlar bizi yıldıramaz"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu tezgahlar bizi yıldıramaz"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu tezgahlar bizi yıldıramaz"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu tezgahlar bizi yıldıramaz"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu tezgahlar bizi yıldıramaz"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu tezgahlar bizi yıldıramaz"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bu tezgahlar bizi yıldıramaz"