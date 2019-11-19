HABER

CHP Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Herkesin kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız” dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Herkesin kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, “Herkesin kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı gösteren bir toplum olmak zorundayız. Huzuru böyle yakalayacağız. Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım, morallerinin bozulmamasını istedim. ‘Bu ülkede bu tür provokasyonlar olabilir ama asla üzülmeyin’ dedim. ‘Moralinizi bozarsanız bunların amacına ulaştığını gösterirsiniz’ dedim. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla ve asla kabul etmiyorum" dedi.
Şehir hastanelerine ilişkin Kılıçdaroğlu, “Şehir hastaneleri zarar ediyor dediğimde, ‘Devletin bütçesinden 5 kuruş çıkmıyor’ diyordu. 2019 bütçesinden çıkan para 3 milyar 700 milyon lira. Önümüzdeki üç yılda çıkacak para 49 milyar lira” ifadelerini kullandı.
Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Kılıçdaroğlu, “EYT’liler için ‘İskandinav ülkeleri bu nedenle battı’ diyor. İsveç’te kişi başına gelir 50 bin dolar. Finlandiya’da 49 bin dolar. Sana doğruları yalnızca ben söylüyorum” şeklinde konuştu.

PARTNERŞok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'Şok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Sağlam, görevinden istifa ettiAK Parti Balıkesir İl Başkanı Sağlam, görevinden istifa etti
Binali Yıldırım Çankırı’da cenaze törenine katıldıBinali Yıldırım Çankırı’da cenaze törenine katıldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

S-400 ve F-35 açıklaması! İşte ilk toplantı tarihi

Konuşması sırasında seslendi! Erdoğan yanına çağırınca gözyaşlarını tutamadı

Konuşması sırasında seslendi! Gözyaşlarını tutamadı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa etti

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde EYT gerginliği

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.