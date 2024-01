CHP'li vekilden gazeteciye skandal tehdit iddiası! 'Seni en kısa zamanda öpeceğim'

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Eray Gökçe, son zamanlarda yaptığı haberler dolayısıyla CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından önce aranarak sonrasında da WhatsApp üzerinden tehdit edildiği iddiasında bulundu.

'SENİ EN KISA ZAMANDA ÖPECEĞİM'

CHP’li vekilin kendisini telefonla arayarak, "Seni en kısa zamanda öpeceğim, seni seviyorum abicim" dediğini söyleyen Gökçe, ardından da WhatsApp üzerinden tehdit imalı mesajlarını sürdürdüğünü kaydetti. Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli Belediye Başkanı Adayı ve siyasi kulislerle ilgili haberler yaptığını anlatan Eray Gökçe, "Bu, mesleğini layıkıyla yapan herkes için gurur verici bir durumdur. Ancak gazeteciler olarak eleştirilerimiz veya yorumlarımız nedeniyle bizim de eleştirilebilir olmamıza rağmen, siyasi bir partinin milletvekili tarafından tehdit edilmem, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının sağlanmasına en büyük engel olduğuna işarettir. Maalesef son günlerde yaptığım bu haberler dolayısıyla kendisini eleştirdiğim CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, bu eleştirilere cevap vermek yerine tehdit yolunu tutmuştur" dedi.

'KÖPEKLERİ İYİ EĞİTİRİM'

CHP’li vekil Bülbül’ün her fırsatta basın özgürlüğünü dile getirdiğini ancak bu durumun sadece sözde kaldığını savunan gazeteci Eray Gökçe, "Her fırsatta hükümeti eleştirmek adına kendi zihniyetiyle baktığımız zaman, sözde basın özgürlüğünden dem vuran CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, kendisini eleştirmem karşısında telefonla beni arayarak ‘Seni en kısa zamanda öpeceğim, seni seviyorum abicim’ diyerek cevabını bile beklemeden telefonu yüzüme kapatmıştır. Gürültülü bir ortamdan beni arayan Süleyman Bülbül, milletvekilinin sözlerinin yanlış kişiye söylendiğini düşünerek tekrar kendisini aradığımda, ’Seni öpeceğim dedim ya, niye arıyorsun beni’ diyerek telefonu yeniden yüzüme kapatmıştır. Daha sonra kendisine WhatsApp uygulamasından ’En kısa sürede beklerim. Gelin öpün bakalım yerim belli. Adres verin, ben gelirim tek de. Ben de sizi seviyorum’ diyerek mesaj attım. Kendisi ise bana; ’Az kaldı sana ve senin gibilere sevgimi göstereceğim. Mutlu Olacaksın! Bilirsin ben dediğimi mutlaka yaparım. Geçmişe bakınca görürsün. Selam ve sevgilerimle’ ifadelerini kullanarak telefonda tehdit ettiğini de bir kez daha teyitleştirmiş oldu. Ben de kendisine; ’Elinden geleni ardına koyma’ ifadelerini kullandım. Ardından milletvekili sayın Süleyman Bülbül, ’Kemik mi dedin. Yaşamda hiçbir şeyi unutmam’ diyerek kafasında kurduğu dünyayı ortaya koymuştur. Vekilin bu yazısına; ’Laf değil icraat beklerim, gerçekleri yazarım, kimseden de korkmam, dediğim gibi her zaman beklerim’ diyerek gazetecilik yaptığımı ve yazdıklarımdan korkumun olmadığını dile getirdim. Ama sayın vekil tehdit savurmaya devam ederek şahsıma yönelik; ’Kemik ve icraatları bilirim. Köpekleri çok daha iyi bilirim. Köpekleri iyi de eğitirim. Yakında eğitime başlıyorum’ şeklinde mesaj atmıştır. Yazılan kelimelerin ne kadar seviyesiz ve basit olduğu ortada olunca kendisine; ’Komiksin, daha fazla değerli zamanımı harcamak gereksiz size yazarak, dediğim gibi beklerim’ diyerek mesleğimi icra ettiğimi hatırlatmak istedim. Fakat vekil artık nasıl bir düşünceye sahipse; ’Bu zamana kadar it ve kemik yalayan köpeklerle uğraşmıyordum. Yakında başlıyorum’ ifadelerini kullanarak sanırım partisinde siyaseten yaptığı ilçe başkanlığı hamleleri ile CHP’de Belediye Başkan Adayı belirlenmesi sürecinde siyaseten yaptığı hamleleri ima ederek, eleştirimde ne kadar haklı olduğumu bir kez daha ortaya koymuştur" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Telefon ve mesajlar üzerine tehdit edildiği iddiası ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek CHP’li vekil Bülbül hakkında şikayetçi olan gazeteci Gökçe, "CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’ün telefonla arayarak başlattığı tehdit dilini sosyal medya platformu WhatsApp üzerinden devam ettirdiği, mesajlarda geçen kelimelerden de görüleceği üzere Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunduğum gazetecilik mesleğim üzerinden şahsıma yaptığı için Nazilli Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kendisinden şikayetçi oldum. Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim sloganı atarak yeni bir hedef çizen CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere yönetiminin bu konuda gerekeni yapacağına inanıyorum. Takdiri de Nazilli ve Aydın kamuoyuna bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır