CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk! TEKNOFEST'e katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TEKNOFEST Karadeniz'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Atakum Belediyesi Sanat Merkezini ziyaretinin ardından dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldi. Kılıçdaroğlu'nu havalimanının VIP girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

İLK KEZ KATILIYOR

Kılıçdaroğlu, burada bir basın mensubunun, "TEKNOFEST'e ilk defa mı katılıyorsunuz?" sorusuna, "İlk defa katılıyorum, evet." yanıtını verdi.

Kacır ve Kılıçdaroğlu, daha sonra golf aracına binerek etkinliklerin düzenlendiği alana girdi.

"ALAN GAYET GÜZELDİ, DESTEK VERMEK LAZIM"

Alandan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Alan gayet güzeldi. Teknolojiye, bilime yatırım yapmak çok önemli. Bu alanda da üniversitelilerin de başarı göstermesi hepimizi mutlu edecek. Burada önemli olan şu: Türkiye teknoloji alanında, özellikle de savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım. Bu yatırımlara A partisi B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Yapan bizim insanlarımız. Burada çalışanlar, üniversitelerde okuyan bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir. Her birimiz bakmalıyız. Ben daha önceden sizin haberiniz yokken İkitelli’deyken gidip bunları ziyaret ettim. Sizin haberini bile yoktu. Gazeteci olarak haberiniz yoktu. Sadece o firma bu firma değil başka firmalara da baktım. Şu anda İzmir’de Silikon Vadisi’nde yatırım yapan Türk vatandaşları orada bir silikon vadisi oluşturma konusunda bir çaba harcıyorlar. Bakan yardımcısına da söyledim. Onlara da destek verin dedim. Sorun Türkiye sorundur. Bunları A partisi B partisi şeklinde yaparsanız yanlış olur. Bunun sürekliliğinin olması lazım. Süreklilik bizim açımızdan son derece değerlidir” diye konuştu. (AA-İHA)



