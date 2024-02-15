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  4. CHP'nin yeni reklamı gündem oldu! Adaylığı tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yer verilmedi

CHP'nin yeni reklamı gündem oldu! Adaylığı tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yer verilmedi

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
15.02.2024 23:07 | Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için hazırladığı yeni reklam filmi yayınlandı. CHP lideri Özgür Özel'in büyükşehir belediye başkanları ve adaylarıyla kamera karşısına geçtiği reklam filminde Hatay'da protestoyla karşılaşan ve adaylığı tartışma konusu olan Lütfü Savaş'ın yer almaması dikkat çekti. Özel, Lütfü Savaş için "Hatay'da yapılan anketlerde daha iyi bir alternatif görürsem değiştiririz" açıklamasını yapmıştı.

CHP yerel seçimleri için hazırladığı yeni reklam filmini sosyal medya hesaplarından "İşimiz gücümüz Türkiye" notuyla paylaştı. Reklamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin büyükşehir belediye başkanları ve adaylarıyla birlikte yer aldı. Özgür Özel'in yanı sıra reklam filminde Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş da dikkat çeken isimler arasında yer aldı.


Youtube

Reklam filmi Özgür Özel'in grup konuşmasındaki "Biz Türkiye İttifakı’yız. Türkiye’yi kucaklıyoruz. Sizden bunun için destek istiyoruz" sözleriyle başladı.
Reklamda Ekrem İmamoğlu'nun sabah dükkanının kepenklerini açan bir esnafa yardım ettiği sahne de yer aldı.
Mansur Yavaş da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı veresiye defterlerinin kapatılması ile ilgili bir sahnede yer aldı.
Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce'nin ise kütüphanede öğrencilerle sohbet ettiği anlar da reklamda gösterildi.
Reklam filminde Hatay'da protesto edilen ve adaylığı tartışma konusu olan, ancak adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan Lütfü Savaş ise yer almadı.
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Anahtar Kelimeler:
Lütfü Savaş Hatay CHP
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