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CHP Genel Merkezi'ni şaşırtacak anket! Hatay'dan ilk sonuçlar geldi: Lütfü Savaş yerine Mustafa Sarıgül damga vurdu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2024 13:34 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere 45 günden az bir süre kala adaylık tartışmalarıyla Türkiye'de uzun süredir gündem olan Hatay'da ilk anket yapıldı. Lütfü Savaş'ın da yer aldığı anket CHP'nin hesapladığı gibi çıkmadı. Anketin büyük sürprizini ise Mustafa Sarıgül yaptı. TİP Adayı Gökhan Zan'ın sonucu ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Türkiye bir süredir 31 Mart'ta yarışacak aday tartışmalarına şahit oluyor. En çok tartışma yaşayan parti CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstererek başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. İlk gelen anket sonuçlarında ise CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalarla çelişti.

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LÜTFÜ SAVAŞ VE ANKET TARTIŞMALARI

6 Şubat'ta en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da CHP, mevcut başkan Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi. 6 Şubat anmalarında vatandaşlar tarafından protesto edilen Savaş'ın adaylığı tartışmalı hale geldi. CHP Genel Merkezi anketlerde Lütfü Savaş'ın önde olduğunu savunarak aday konusunda henüz bir değişikliğe gitmedi. Ancak ORC Araştırma'nın yaptığı ilk ankette Lütfü Savaş, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ün gerisinde kaldı.

ORC Araştırma Şirketi 11-13 Şubat arasında, Hatay’da yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Bşk. için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti. Araştırmaya tüm ilçelerden 1970 kişi katıldı. İşte o anketin sonuçları;

AK Parti-Mehmet Öntürk: Yüzde 41,9

CHP- Lütfü Savaş: Yüzde 25,1

Kararsızlar: Yüzde 11,6

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Lütfü Savaş Hatay CHP anket gökhan zan
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