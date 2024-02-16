CHP Genel Merkezi'ni şaşırtacak anket! Hatay'dan ilk sonuçlar geldi: Lütfü Savaş yerine Mustafa Sarıgül damga vurdu

Türkiye bir süredir 31 Mart'ta yarışacak aday tartışmalarına şahit oluyor. En çok tartışma yaşayan parti CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstererek başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. İlk gelen anket sonuçlarında ise CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalarla çelişti.

