CHP Genel Merkezi'ni şaşırtacak anket! Hatay'dan ilk sonuçlar geldi: Lütfü Savaş yerine Mustafa Sarıgül damga vurdu

Türkiye bir süredir 31 Mart'ta yarışacak aday tartışmalarına şahit oluyor. En çok tartışma yaşayan parti CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstererek başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. İlk gelen anket sonuçlarında ise CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalarla çelişti.
6 Şubat'ta en büyük yıkımı yaşayan Hatay'da CHP, mevcut başkan Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi. 6 Şubat anmalarında vatandaşlar tarafından protesto edilen Savaş'ın adaylığı tartışmalı hale geldi. CHP Genel Merkezi anketlerde Lütfü Savaş'ın önde olduğunu savunarak aday konusunda henüz bir değişikliğe gitmedi. Ancak ORC Araştırma'nın yaptığı ilk ankette Lütfü Savaş, AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ün gerisinde kaldı.
ORC Araştırma Şirketi 11-13 Şubat arasında, Hatay’da yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Bşk. için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti. Araştırmaya tüm ilçelerden 1970 kişi katıldı. İşte o anketin sonuçları;
AK Parti-Mehmet Öntürk: Yüzde 41,9
CHP- Lütfü Savaş: Yüzde 25,1
Kararsızlar: Yüzde 11,6