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CHP'nin İsveç'e tepkisine AK Parti'den yanıt: Bu tavrı değerli buluyoruz

12.01.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasına Cumhuriyet Halk Partisi de sosyal medya hesabından tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin bu paylaşımını alıntılayarak, "Bu tavrı değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin İsveç'e tepkisine AK Parti'den yanıt: Bu tavrı değerli buluyoruz

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı Stocholm'deki binanın önündeki direğe ayaklarından asması ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşması Türkiye'de infiale neden oldu. AK Parti skandal görüntülere çok sert tepki gösterirken İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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SKANDALA BİR TEPKİ DE CHP'DEN

İsveç'te yaşanan skandal görüntülere CHP de sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımda, "İsveç'te hain terör örgütüne mensup kişilerin Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı’na yönelik provokasyon girişimini şiddetle kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ: DEĞERLİ BULUYORUZ

CHP'nin açıklamasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'nin tweetini alıntılayarak paylaşımına, "Tüm siyasi partilerin teröre karşı ortak duruş geliştirmesi ve terörle mücadeleyi desteklemesi milli birliğimiz açısından son derece önemlidir.Teröristlerin Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönük saldırısı karşısında ortaya koyduğunuz bu tavrı değerli buluyoruz." notunu düştü.

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