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CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu (Haluk Koç kimdir?)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu.

CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu (Haluk Koç kimdir?)

Son dakika haberine göre CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu.

HALUK KOÇ KİMDİR?

Ahmet Haluk Koç, 3 Ekim 1954'te İstanbul'da doğdu. Babasının adı Salih Zeki, annesinin adı Nezahat'tır.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Galatasaray Lisesinden 1973 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

İç hastalıkları uzmanlığını ve hematoloji yan dal uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalında tamamladı. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında, 200'ün üzerinde makalesi yayınlandı.2000-2002 yıllarında CHP Parti Meclisi ve MYK üyelikleri ile Kasım 2002'ye kadar CHP Sağlık Komisyonu Koordinatörlüğü yaptı.

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    1. ve 24. Dönemde Samsun Milletvekili, 25. ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AB uyum Komisyonu ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Üyeliği, 2002-2007 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 23. 24., 25., 26. Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği; Temmuz 2012-Ocak 2016 arasında CHP Parti Sözcülüğü görevini üstlendi. Halen CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

  2. Fransızca ve iyi düzeyde İngilizce bilen Koç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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