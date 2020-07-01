CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu (Haluk Koç kimdir?)

Son dakika haberine göre CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu.

HALUK KOÇ KİMDİR?

Ahmet Haluk Koç, 3 Ekim 1954'te İstanbul'da doğdu. Babasının adı Salih Zeki, annesinin adı Nezahat'tır.

Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; Galatasaray Lisesinden 1973 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

İç hastalıkları uzmanlığını ve hematoloji yan dal uzmanlığını, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ile Hematoloji Bilim Dalında tamamladı. 1990'da doçent, 1996'da profesör oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Yurt içi ve yurt dışında, 200'ün üzerinde makalesi yayınlandı.2000-2002 yıllarında CHP Parti Meclisi ve MYK üyelikleri ile Kasım 2002'ye kadar CHP Sağlık Komisyonu Koordinatörlüğü yaptı.