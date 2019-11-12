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CHP PM "yönetmelik değişikliği" için toplanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 11:04 | Son Güncelleme

CHP Parti Meclisi, "Bilim Kültür Sanat Platformu Yönetmeliği" ve "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği"nde değişkilikler yapmak üzere 14 Kasım'da toplanacak - Değişiklikler arasında "Temel siyasi eğitim programını tamamlamayanların yeni üye olarak kaydedilmeyeceği" maddesi dikkati çekiyor - Toplantıda, Manisa Akhisar İlçe Yönetim Kurulunun sayısının düzenlenmesi ile bağışlanma talepleri de ele alınacak

MEHMET TOSUN - CHP Parti Meclisi (PM), "Bilim Kültür Sanat Platformu Yönetmeliği" ve "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği"nde değişiklikler yapmak üzere 14 Kasım'da toplanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşecek toplantı saat 12.00'de başlayacak.

Toplantının ana gündem maddesini, bazı yönetmeliklerin parti tüzüğüne uyarlanması için yapılan çalışmalar oluşturuyor.

Bu kapsamda, değişikliğe gidilmesi öngörülen "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği" zamanın ve değişen siyasetin gereklerine uygun olarak güncellenip detaylandırıldı.

"Hedeflerin" eklendiği yönetmelikte, üyelerin partili olma bilincini ve parti yoldaşlığını benimsemeleri, sosyal demokrasinin temel değerlerini içselleştirmeleri, partinin sağlıklı yapılanması, niteliğin geliştirilmesi ve parti çalışmalarının etkinlik kazanmasına yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Yönetmelikte yapılması öngörülen değişiklikler arasında "Temel siyasi eğitim programını tamamlamayanların yeni üye olarak kaydedilmeyeceği" maddesi dikkati çekiyor.

Değişiklikle, üyelik başvurusunda bulunanların temel siyasi eğitimlerinin, il başkanlığının ilk talebinden itibaren bir ay içerisinde gerçekleştirilmesinin gerekliliğine işaret ediliyor.

Toplantıda ayrıca tüzük, parti programı, CHP'nin kuruluş ilkeleri, Atatürkçülük ve sosyal demokrasi düşüncesi çerçevesinde partinin temel dokümanlarına katkı sunmak, sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel konularda politikalar ve projeler oluşturmak, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren düşünce kuruluşları ile temasta bulunmak gibi görevleri olan Bilim Kültür Sanat Platformu'nun yönetmeliğinde de işleyişe yönelik birtakım değişikliklere gidilmesi planlanıyor.

CHP Tüzüğü doğrultusunda artırılan Manisa'nın Akhisar İlçe Yönetim Kurulu sayısının tekrar düzenlenmesi talebinin de ele alınacağı toplantıda, bazı bağışlanma talepleri de görüşülecek.

- Daha önce de yönetmelik için toplanmıştı

Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 15 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantıda da bazı yönetmelik değişikliklerine gitmişti.

Toplantıda, "Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği", "Üye Yazım Yönetmeliği", "İl ve İlçe Yönetim Kurullarının Çalışma ve Yazışma Yönetmeliği", "Kongreler Yönetmeliği", "Milletvekili Aday Saptama Yönetmeliği", "Etik Kurul Yönetmeliği" ve "Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları Çalışma Yönetmeliği"ne yeni şekilleri verilmişti.

Toplantıda ayrıca 2016'da partiden ihraç edilen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın da bağışlanması kararlaştırılmıştı.

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