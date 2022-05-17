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CHP seçim startını veriyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine talimat: Hazırlıklarımızı yapalım

17.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere yaklaşık bir yıl kalırken Ankara'da yoğun tempo başlıyor. Bir an önce seçim çalışmalarına start vermek isteyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 51 ilde yurt gezisine çıkacak olan milletvekillerine İktidar hazırlıklarımızı yapalım" diyerek talimat verdi.

CHP seçim startını veriyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekillerine talimat: Hazırlıklarımızı yapalım

Türkiye, 2023 seçimleri için geri sayıma başladı. Haziran ayında yapılacak seçimler için muhalefetin kurulacak ittifak ve ortak cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmaları sürüyor. Seçimlere neredeyse bir yıl kalırken CHP seçim startını veriyor.

CHP'DE KRİTİK TOPLANTI

CHP Parti Meclisi, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında partinin genel merkezinde toplandı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda, 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de yapılacak miting ele alındı.

"YOL ARKADAŞLARIMZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; toplantıda, mitingin sadece Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili kararına tepki olarak değil, genel olarak tüm ülkedeki adaletsizliklere tepki olarak yapıldığı vurgulandı.

Kılıçdaroğlu’nun, toplantıda, “Yol arkadaşlarımıza da sahip çıkacağız” dediği belirtildi.

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SADAT ZİYARETİ VE SEÇİM GÜVENLİĞİ

Toplantının bir diğer önemli gündemi de Kılıçdaroğlu’nun SADAT ziyaretiyle gündeme getirdiği seçim güvenliği konusu oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde sandık güvenliği nedeniyle bir kayıp yaşandığına ilişkin değerlendirme yapıldığı aktarılan toplantıda, “bütün sandık görevlilerinin aranarak kontrol edilmesine yönelik karar alındığı” aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun SADAT ziyaretiyle ilgili de “Bunlar paramiliter yapılar. Kendilerine güvenseler bize bilgi verirlerdi. Bunların ne iş yaptıklarının şeffaf bir şekilde açıklanması lazım” dediği öğrenildi.

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KILIÇDAROĞLU'NDAN MİLLETVEKİLLERİNE TALİMAT

Partililerden daha önce 51 ilde ziyaretlerde bulunmalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun, milletvekillerine, “AK Parti’nin artık hiçbir sorunu çözme şansı yok. İktidara geliyoruz. Ticaret odaları, esnaf odaları, ziraat odaları gibi meslek örgütlerine gidin ve ‘Acil sorunlarınız neler’ diye sorun. İlk çözülmesini istedikleri sorunları öğrenin. İktidara geldiğimizde yapacaklarımızı hazırlayalım” talimatı verdiği de öğrenildi. Sığınmacılar konusunun da ele alındığı öğrenilen toplantıda Kılıçdaroğlu’nun, “Bu konuyu ilk gündeme getiren parti CHP’dir. Sığınmacıları iki yıl içerisinde göndereceğiz” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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