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CHP Sözcüsü Öztrak: “Hizmet tüm halk için yapılacaktır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Belediyelerimiz tüm hemşehrilerini kucaklayacak, hizmet tüm halk için yapılacaktır.

CHP Sözcüsü Öztrak: “Hizmet tüm halk için yapılacaktır”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Belediyelerimiz tüm hemşehrilerini kucaklayacak, hizmet tüm halk için yapılacaktır. Yoksul ve dezavantajlı yurttaşlarımız daha fazla gözetilecektir” dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Genel Merkezi’nde toplandı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak toplantı sürerken gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztrak, sözlerine Suriye’de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiğe Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve yaralanan 5 askere de acil şifalar dileyerek başladı. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin ardından ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını yaptıklarını belirten Öztrak, toplantıda 23 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Öztrak, “Milletimiz, 23 Haziran’da demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu seçimin kazananı İstanbulluların vicdanı olmuştur” diye konuştu. Öztrak, seçim ortamının gerginliğinden bir an önce çıkılması gerektiğini de kaydetti.
Seçilmiş belediye başkanlarının seçildiği kentlerde bir an önce hizmet seferine başlayacağını söyleyen Öztrak, “CHP’li belediyeler halkçı belediyeciliğin omurgasını oluşturan ve dün Genel Başkanımız tarafından grup toplantısında açıklanan yedi temel ilke çerçevesinde hizmetlerini yöneteceklerdir. Biz de bunun Genel Merkezden takipçisi olacağız. Belediyelerimiz tüm hemşehrilerini kucaklayacak, hizmet tüm halk için yapılacaktır. Yoksul ve dezavantajlı yurttaşlarımız daha fazla gözetilecektir. Yoksullara yapılan yardımlarda sağ elin verdiğini sol el görmeyecektir. CHP’li belediyelerde adaletli bir yönetim anlayışı hakim olacaktır” şeklinde konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak: “Hizmet tüm halk için yapılacaktır”

CHP Sözcüsü Öztrak: “Hizmet tüm halk için yapılacaktır”

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