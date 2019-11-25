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CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 'Beştepe' kriziyle ilgili olarak Genel Merkez'de açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce'nin 'CHP içindeki çete' sözlerine yanıt veren Öztrak, 'Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP'nin içinde çete arama gafletine düşebilir' dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin 'Beştepe'ye gitti' kriziyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Öztrak, İnce'nin, 'Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.' sözlerine yanıt verdi.

Öztrak, 'Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvayı Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklardır. Çete arıyorsanız Saray'a bakacaksınız.' diye konuştu.

Öztrak'ın açıklamaları:

Senaryosunun Saray'da yazıldığı belli olan kumpasın açık hedefi Genel Başkan'dır. Kumpas CHP'ye karşı tezgahlanmıştır. Biz bu kumpası sukünetle bozmaya kararlıyız.

Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır. Adres bellidir. Kim CHP Genel Başkanı'na 'çek git' diyecek kadar gözünü karartmışsa bu kumpas onun değirmenine su taşımıştır.

MUHARREM İNCE'YE 'ÇETE' YANITI

Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvayı Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklardır. Çete arıyorsanız Saray'a bakacaksınız.

Türkiye'nin yarınında Saray ve havuzcular olmayacaktır. CHP, Millet İttifakı ve demokrasi isteyenlerin ittifakı vardır Türkiye'nin yarınında. Milleti unutan Saray sosyetesinin dinlenme kulübesine gitme vakti gelmiştir.

SORU-CEVAP

MUHARREM İNCE'NİN 'PARTİM SAHİP ÇIKMIYOR' SÖZLERİNE İLİŞKİN SORUYA YANIT

(İnce'nin 'partim bana sahip çıkmıyor' sözleri) Biz bu konuda hiçbir arkadaşımızla ilgili açıklama yapmadık. Hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Bu iki günde belediyelerle ilgili yapılan seminerlerdeydik, bugün de gerekli açıklamayı yapıyoruz.

(İnce'nin CHP'de 'aynı teknede tatil yapan isimler' sözleri) Bu konuyla ilgili zan altında olan arkadaşlar kendileri ile ilgili gerekli cevabı veriyorlar.

(Talat Atilla'nın 'Kılıçdaroğlu'na doğrulattım' sözleri) Talat Atilla zaten bu kumpasın bir unsuru. O çerçevede konuşmalarını sürdürüyor.

(AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in özür talebi) Bizim bir iddiamız var. Sürece baktığımız zaman bunun tezgahlanmış bir komplo olduğu ortada. Ne diye özür dileyecek mişiz? Komployu yapanlar bizden özür dilesin.

(Muharrem İnce'ye disiplin süreci başlatılacak mı?) Bir disiplin sürecinin başlatılması konusu bugünkü MYK'nın gündeminde değildi.

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