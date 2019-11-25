CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin 'Beştepe'ye gitti' kriziyle ilgili açıklamalarına yanıt verdi. Öztrak, İnce'nin, 'Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.' sözlerine yanıt verdi.

Öztrak, 'Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvayı Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklardır. Çete arıyorsanız Saray'a bakacaksınız.' diye konuştu.

Öztrak'ın açıklamaları:

Senaryosunun Saray'da yazıldığı belli olan kumpasın açık hedefi Genel Başkan'dır. Kumpas CHP'ye karşı tezgahlanmıştır. Biz bu kumpası sukünetle bozmaya kararlıyız.

Bu kumpas kimin değirmenine su taşımaktadır. Adres bellidir. Kim CHP Genel Başkanı'na 'çek git' diyecek kadar gözünü karartmışsa bu kumpas onun değirmenine su taşımıştır.

MUHARREM İNCE'YE 'ÇETE' YANITI

Bir tek CHP ruhunu hiç anlamayanlar CHP'nin içinde çete arama gafletine düşebilir. CHP'de çete arayanlar her zaman karşılarında Kuvayı Milliye ruhunu bulmuşlardır, bundan sonra da bulacaklardır. Çete arıyorsanız Saray'a bakacaksınız.