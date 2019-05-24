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CHP Spor Kurulu'ndan Anıtkabir ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 81 ilden gelen gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret ederek, çelenk koydu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Spor Kurulu tarafından, "Kurtuluştan kuruluşa Milli Mücadele tarihinin 100. yılı Ankara etkinlikleri" kapsamında, 81 ilden gelen gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret ederek, çelenk koydu.

Kaya ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kaya'nın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kaya, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Kurtuluştan kuruluşa milli mücadele tarihinin 100. yılı dolayısıyla Atatürk'ün huzurunda oldukların belirten Kaya, "19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan bu kutlu mücadelenin 100. yılında gençlere verdiğiniz ilham ve hissiyat gençlerimizin daha da büyük işler yapmak için kendilerinde kuvvet bulmalarını sağlayacaktır. Bizlere bırakmış olduğunuz bu kuvvetli miras için ne kadar minnet duysak azdır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim." sözünden ilhamla CHP Spor Kurulu olarak, 81 ilden gelen 1919 gençle ebediyen bu yolda yürüyeceklerinin sözünü verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya

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