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CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz görevden alındı, belediyeye kayyum atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2019 08:05 | Son Güncelleme

İzmir Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine, Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz görevden alındı, belediyeye kayyum atandı

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI, KAYMAKAM KAYYUM OLARAK ATANDI

Oğuz'un Anayasanın 127. maddesi ve Belediye Kanunu'nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının onayı ile geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

CHP'den Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ile ilgili açıklamaCHP'den Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ile ilgili açıklama

31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 16 Aralık'ta ifade vermiş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlanmıştı.

İBRAHİM BURAK OĞUZ KİMDİR?

İbrahim Burak Oğuz, 1972 yılında doğdu. İlköğrenimini Urla İskele İlkokulu’da, orta öğrenimini de Urla Lisesi’de başarıyla tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü’den 1997 yılında başarıyla mezun oldu.. 2010 yılında, aynı üniversitenin Maliye Ana Bilim Dalında, Serbest Bölgelerin Mali Yapısı üzerine uzmanlık tezini yazarak yüksek lisans programını bitiren Oğuz, halen Yerel Yönetimlerin Vergilendirilmesi ve Finansmanı konusunda Doktora çalışması tez aşamasında devam etmektedir.

İş hayatına özel şirketlerde, özellikle uluslararası sermayeli şirketlerin vergi, muhasebe ve finans bölümlerinde çalışarak başlayan Oğuz, 2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını aldı. Türkiye Kalite Derneği (Kal-Der) İzmir Şubesi, Yönetim Kurulu Üyeliği,Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD), Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm Komite Üyeliği, Efes Rotary Kulübü, Kulüp Başkanlığı, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Avrupa Birliği Uyum Projeleri ve Muhasebe Standartları Komitelerinde Başkan Yardımcılığı, Girişim Derneği, Başkan Yardımcılığı, Ege Zeybek Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği, Başkan Yardımcılığı, görevlerini de yürüten Oğuz, İzmir Adliyesi, Ticaret Mahkemelerinde Ticaret Hukuku, Muhasebe ve Vergi konularında uzman bilirkişidir.

Aktif siyasi yaşamına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıt olarak başlayan Oğuz, parti içi eğitim, sandık eğitimi, SDEP, mahalle çalışmaları, örgütlenme vb. görevlerinde bulundu. 2011 yılı Genel Seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili aday adayı oldu. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Oğuz, evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den aday olduğu İzmir Urla Belediye Başkanlığını yüzde 67,49 oranında oy alarak kazandı.

Kaynak: AA

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CHP Urla muş

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