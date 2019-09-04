CHP'den çocuk onkolojisi hastanesi talebi

CHP, sadece çocuk onkolojisinde çalışan hastanelerin kurulması, çocuk onkolojisi alanında yeterli sayıda uzman yetiştirilebilmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye’de sadece çocuk onkolojisi dalında çalışan bir hastane bulunmadığı belirtildi.

Gerekçede, kanserin, çocuklarda en sık görülen ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına ve Türkiye'de her yıl yaklaşık 3 bin çocuğa kanser teşhisi konulduğuna işaret edildi.

Çocukluk çağı kanserlerine yakalanan her iki çocuktan birinin tedavi şansı bulamaması ya da teşhiste geç kalınması nedeniyle yaşamını yitirdiğinin vurgulandığı gerekçede, erken tanı ve doğru tedavi uygulamaları sayesinde kanserli çocukların büyük bir çoğunluğunun tam olarak iyileşmesinin mümkün olduğu belirtildi.

Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde, son 30 yılda çok önemli başarılar elde edildiği, bu başarıların ana unsurlarının tedavilerdeki yenilikler, teknolojik gelişmeler, tedavilere bağlı yan etkilerin yönetiminde uygulanan destek ve bakım tedavisindeki ilerlemeler olduğu anımsatıldı.