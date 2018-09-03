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CHP'den eğitim sistemini yeniden yapılandırma önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "En kısa zamanda 1 yılı okul öncesi 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere, eğitim sistemimizi 1 artı 8 artı 4 modeliyle yeniden yapılandırmamız gerekir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 1 yılı okul öncesi 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere, eğitim sisteminin "1 artı 8 artı 4" modeliyle yeniden yapılandırılmasını önerdi.

Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, öğretmenlerin, bu eğitim ve öğretim yılına da mutsuz ve umutsuz başladığını savundu.

Öğretmenlerin, kiminin eş ve çocuklarından ayrı, aile bütünlükleri dağılmış, kiminin ise borç batağı içinde yaşam mücadelesi verdiğini öne süren Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, okullar açılmadan, öğretmenlerin aile bütünlüğü için acil çözüm üretmesini istedi.

Kaya, eğitimde çözemedikleri her sorunun, kartopu yumağı gibi büyüdüğünü belirterek, LGS'de 4. nakil başvurularının yapıldığını ancak halen öğrencilerin hak ettikleri liselere yerleştirilemediğini ileri sürdü.

Eğitim sisteminin içler acısı durumunun, YKS sonuçlarıyla yeniden gözler önüne serildiğini aktaran Kaya, binlerce kontenjanın boş kaldığını, sınav sonuçlarının hatalı olduğu, hesaplamaların yanlış yapıldığının konuşulduğunu bildirdi.

Kaya, "16 yıllık AKP iktidarında sorunsuz bir sınav dönemi yaşanmadı. Soruların çalınması, yanlış sınav soruları, sınav sorularını yanlış hesaplama, tercihte zorlama, yönlendirme... Say say bitmiyor. AKP, Türkiye'yi yönetemediği gibi eğitimi de yönetemiyor." dedi.

YKS sonuçlarına göre, geçen yıla göre başarı oranlarının biraz daha düştüğünü iddia eden Kaya, meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin yüzde 4,98'i, imam hatiplerden mezun olanların yüzde 15,80'i, anadolu liselerinden mezun olanların yüzde 29,61'i, fen liselerinden mezun olanların yüzde 52,77'sinin bir lisans programına yerleşebildiğini anlattı.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bu tabloya rağmen AKP, en başarısız iki okul türüne; meslek liseleri ve imam hatip liselerine çocuklarımızı göndermekte ısrar ediyor. Türkiye'nin eğitimdeki hedefi, sadece ara eleman yetiştirmek olmamalıdır. Bizim sadece telefon monte eden değil, o telefonları üreten beyinlere de ihtiyacımız var. ABD'li gençlerin ürettiği telefonları kıran değil, üretecek kapasiteye sahip genç beyinler yetiştirmeliyiz. Bunu başarmanın yolu da bilimsel eğitimden geçmektedir. Bizim en kısa zamanda 1 yılı okul öncesi 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere, eğitim sistemimizi 1 artı 8 artı 4 modeliyle yeniden yapılandırmamız gerekir. Tam gün eğitime en kısa zamanda geçilmelidir. Okul öncesi eğitim tam gün, parasız ve zorunlu olmalıdır."

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