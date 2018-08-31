CHP'den emeklilikte yaşa takınlar için partilere çağrı

Yıldırım'ın "Sırf dikkat çekmek için filan gerekçelere ihtiyaç olup olmadığına bakmaksızın, sansasyonel teklifler verilebilir. Bunlara bir nizam, intizam getirip, teklif verme usul ve esaslarında bir düzenlemeye ihtiyaç var." dediğini belirten Özel, bu ifadelerinde Meclisin üzerinde yeni bir vesayetin kokusunu aldıklarını iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmek için bütün partilere çağrıda bulunarak "Eğer MHP sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa AKP'ye ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların yüzünü, Meclis açıldıktan sonra 2 Ekim'de güldürebiliriz." dedi.

Özel, "Sayın Yıldırım, orada burada şakalar yapadursun bu söylediği, şakayı da aşan, kabul edilebilir şey değil. Bu söylediği bir Meclis Başkanı'nın ağzından çıkanı kulağının duymamasıdır. Bu, partilere, Meclise hakaret, muhalefete hudut çizmeyle ilgili hadsizlik." ifadelerini kullandı.

-Emeklilikte yaşa takılanlar için partilere çağrı

CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takınanlara yönelik teklifleri ve önergeleri bulunduğunu anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin 290 vekili var, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülsün diyenlerin sayısı 310. Hodri meydan, hadi buyurun, 4 partinin kanun tekliflerini birleştirelim. 'İlla bizimki diyorsanız' sizinkini de birleştirelim, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu 1 Ekim'den tezi yok gelin çözelim. Bu siyasi duruşsa, siyasi partiyse, logoları ampul değilse, onlar Erdoğan'ın kurşun askerleri değillerse, burada AKP'ye ihtiyaç yok. Af için AKP'ye ihtiyaç var ama burada yok, 301 milletvekili yetiyor, rahat rahat geçirebiliriz. Eğer MHP sözünde duracaksa, diğer partiler duruşlarını koruyorlarsa AKP'ye ihtiyaç olmadan emeklilikte yaşa takılanların yüzünü 2 Ekim'de güldürebiliriz."