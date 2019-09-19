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CHP'den iklim krizi uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: "Bizler sorumlu politikacılar olarak, iklim krizinin önlenmesi noktasında sorumluluklarımızı yerine getirmezsek yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz bir dünya olmayacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bizler sorumlu politikacılar olarak iklim krizinin önlenmesi noktasında sorumluluklarımızı yerine getirmezsek yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz bir dünya olmayacak." ifadelerini kullandı.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın fosil yakıtlar nedeniyle sanayi devrimi öncesine göre ortalama 1 derece ısındığını bildirdi. Bilim insanlarına göre kritik eşiğin 1,5 derece olduğunu belirten Karaca, "Dünyamız yarım derece daha fazla ısınırsa bizi bekleyen gelecek ne yazık ki felaketlerle dolu." görüşüne yer verdi.

Gençlerin bu konuda harekete geçtiğini ve 56 haftadır cuma günleri meydanlarda toplanarak politikacılara sorumluluklarını hatırlattığını anımsatan Karaca, "Bizler sorumlu politikacılar olarak, iklim krizinin önlenmesi noktasında sorumluluklarımızı yerine getirmezsek yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz bir dünya olmayacak. CHP olarak 'kuşaklararası sorumluluk' bilinciyle bugün ve gelecek nesiller için çocukların, gençlerin sesine ses olma bilincini taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, 20 Eylül Cuma günü dünyada küresel iklim grevi gerçekleşeceğini aktararak, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi öncesi dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de iklim grevi yapan ve geleceğine sahip çıkan seslere karşılık verdiklerini bildirdi.

İklim krizinin derinleştiğinin farkında olduklarına ve acil önlemler alınması için mücadele edilmesi gerektiğine inandıklarına işaret eden Karaca, CHP olarak New York'ta yapılacak BM İklim Eylem Zirvesi'nde küresel ısınmayı 2030 yılında 1,5 santigrat derece sınırında tutmak için hangi adımların atılacağını, somut ve hükümetler için bağlayıcı kararlar alınıp alınmayacağını ve Türkiye'nin tutumunu dikkatle takip edeceklerini ifade etti.

Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sundukları iklim krizi ve alınması gereken önlemler konusunda araştırma komisyonu kurulması önerisinin reddedildiğini anımsatan Karaca, "Uluslararası ve ulusal tüm karar alıcıları, çocuklarımızın, gençlerimizin, tüm dünyada büyüyen hak savunucularının talepleri doğrultusunda somut politikaları hayata geçirmeye, acil adımlar atmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca İklim krizi yazılı açıklama

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