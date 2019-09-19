CHP'den iklim krizi uyarısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bizler sorumlu politikacılar olarak iklim krizinin önlenmesi noktasında sorumluluklarımızı yerine getirmezsek yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz bir dünya olmayacak." ifadelerini kullandı.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın fosil yakıtlar nedeniyle sanayi devrimi öncesine göre ortalama 1 derece ısındığını bildirdi. Bilim insanlarına göre kritik eşiğin 1,5 derece olduğunu belirten Karaca, "Dünyamız yarım derece daha fazla ısınırsa bizi bekleyen gelecek ne yazık ki felaketlerle dolu." görüşüne yer verdi.

Gençlerin bu konuda harekete geçtiğini ve 56 haftadır cuma günleri meydanlarda toplanarak politikacılara sorumluluklarını hatırlattığını anımsatan Karaca, "Bizler sorumlu politikacılar olarak, iklim krizinin önlenmesi noktasında sorumluluklarımızı yerine getirmezsek yaşayabileceğimiz, nefes alabileceğimiz bir dünya olmayacak. CHP olarak 'kuşaklararası sorumluluk' bilinciyle bugün ve gelecek nesiller için çocukların, gençlerin sesine ses olma bilincini taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.