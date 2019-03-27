CHP'den internetten yapılan alkol ve tütün satışı için araştırma istemi

CHP, internetten yapılan alkol, tütün ve sağlıksız gıda satışının boyutlarının belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa bölümünün yayımladığı raporda, sağlıksız yiyecek, içeceklerin çocuklara pazarlanması konusunda kısıtlayıcı önlemlere rağmen internet üzerinden sürekli reklam ve satış gerçekleştiğinin ifade edildiği belirtildi.

Raporda, "Çocukların kişiselleştirilmiş ve hedefli reklamcılığın baskın olduğu mobil cihazları ve sosyal medyayı yoğun olarak kullanması sebebiyle durumun zaman içinde daha da kötüleşmesi olasıdır." denildiği vurgulandı.

DSÖ'nün, toplam sağlık yükünün yüzde 77'sini kapsayan kalp, kanser, obezite, kronik solunum yolu rahatsızlıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara sağlıksız beslenmenin yol açtığının ve bu hastalıkların ölümlerin yüzde 86'sını oluşturduğunun altını çizilen gerekçede, şöyle denildi: