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CHP'den işsizlik rakamları değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık: - "İşsizliği yalnızca ekonomik bir sorun olarak değil, sosyal bozulmalara neden olan toplumsal bir sorun olarak değerlendirmek gerekir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "İşsizliği yalnızca ekonomik bir sorun olarak değil, sosyal bozulmalara neden olan toplumsal bir sorun olarak değerlendirmek gerekir." ifadesini kullandı.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından önceki gün açıklanan haziran ayı işsizlik oranlarını değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumunun yüzde 13,3 olarak açıkladığı haziran ayı işsizlik oranının tarım dışı işsizlikte yüzde 15,3 seviyesinde gerçekleştiğini, genç işsizlik oranının ise yüzde 24,8 olduğunu belirten Karabıyık açıklamasında, "Ülkemizde ekonomik ve sosyal sorunların, işsizliğin ve yoksulluğun tetiklediği bunalım, sosyal bozulmaları da beraberinde getiriyor." ifadelerine yer verdi.

Geçen yılın aynı ayına göre, 938 bin kişi artarak, 4 milyon 253 bin kişiye ulaşan işsiz sayısına ailelerin de eklenmesiyle işsizliğin neredeyse 15 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Karabıyık, şunları kaydetti:

"İşsizlik ve yoksulluk vatandaşlarımızın ruh sağlığını etkilemekte, suçlanmada oranlarında, boşanmalarda, şiddet ve cinayetlerde, depresyon ve hatta intihar oranlarında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Hırsızlık ve yüz kızartıcı suçlarda artış, kayıt dışı istihdam, kredi kartı borçları nedeniyle cinnet geçirip uygulanan şiddet ve işlenen cinayetler, kadına karşı şiddet, evden kaçma ve cinsel istismar, beyin göçü gibi birçok sorunla karşı karşıyayız. İşsizlik korkusu gençlerimizi üniversite sıralarında sarmakta, geleceğimizin temeli gençlerimiz yurt dışına yerleşmeyi hedeflemektedir. Toplumumuzu ileri götürecek eğitimli gençlerimizin işsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşadığı beyin göçü, kısa ve uzun vadede önemli sorunlar yaratmaktadır. İşsizliği yalnızca ekonomik bir sorun olarak değil sosyal bozulmalara neden olan toplumsal bir sorun olarak değerlendirmek gerekir."

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CHP lale karabıyık

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