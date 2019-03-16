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CHP'li Ağbaba'dan işsizlik açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa: - "Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13,5, yani 4 milyon 302 bine yükselerek adeta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya yaklaşmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, "Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13,5, yani 4 milyon 302 bine yükselerek adeta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya yaklaşmıştır." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamasında, ekonomik krizin iktidarın yanıltmalarına rağmen büyüyerek devam ettiğini savundu.

Kriz koşullarının istihdamı geriletmeye ve işsizlik oranlarını yükseltmeye devam ettiğini ileri süren Ağbaba, "Son TÜİK verilerine göre bir yılda işsiz sayısı 1 milyondan fazla artarken, istihdam 633 bin kişi azalmış durumdadır. Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13,5, yani 4 milyon 302 bine yükselerek adeta cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya yaklaşmıştır." değerlendirmesini yaptı.

İşsizliğin en çok gençleri etkilediğini öne süren Ağbaba, Türkiye'nin 28 AB ülkesine kıyasla genç işsizliğin en yüksek olduğu 5'nci ülke olduğunu savundu.

Veli Ağbaba, şunları kaydetti:

"Türkiye yine AB ülkelerine kıyasla genç işsizliğin sürekli arttığı ikinci ülke konumundadır. Ülkemizde her 5 gençten biri işsizdir. Ülkemizde işsizlik en çok gençleri etkilemeye devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı 2018 iş gücü istatistikleri verilerine göre genç işsizliği oranı yüzde 24,5’e yükselmiş durumdadır. Bu oran aynı ayın bir önceki yılına göre yüzde 19,2 oranındaydı. Aralık 2017’de yüzde 21,7 olan tarım dışı genç işsizliği (15-24 yaş arası) Aralık 2018’de yüzde 27’ye yükselmiş durumdadır. Yani bu verilere göre bir yıl önce ülkemizde her 5 gençten biri işsiz durumdadır. 17 yıllık AKP iktidarının bir neticesi olarak gençlerimiz hem işsiz hem de güvenceli bir gelecekten yoksundur."

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