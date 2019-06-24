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CHP'li Demirtaş: 15-16 yaşındaki çocuklar kaçak ocaklarda çalışıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 11:52 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kaçak ocaklarla yapılan mücadele ve yaşanan ölümlerin araştırılması için TBMM’ye önerge verdi.

CHP'li Demirtaş: 15-16 yaşındaki çocuklar kaçak ocaklarda çalışıyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, kaçak ocaklarla yapılan mücadele ve yaşanan ölümlerin araştırılması için TBMM’ye önerge verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması için soru önergesi de veren Demirtaş, "İşsizlikten kaynaklanan çaresizlik o kadar büyük boyutlara ulaşmıştır ki çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için kadınlar, daha reşit olmamış 15-16 yaşındaki çocuklar dahi kaçak maden ocaklarında çalışmaktadır" dedi.
TBMM’ye araştırma önergesi sunan CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, işsizlik nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan insanların, çareyi kaçak maden ocaklarında çalışmakta bulduğunu belirtti. Milletvekili Demirtaş, TBMM’ye sunduğu dilekçesinde, “Zonguldak’taki kaçak maden ocağı işletilmesinin sebeplerinin belirlenmesi ve bu sebeplerin ortadan kaldırılması için alınacak tedbirler ile kaçak maden ocaklarında meydana gelen iş cinayetlerinin son bulması, bu ocakların bir daha faaliyete geçemeyecek şekilde imha edilmesi, kömürlerin pazarlama ve satışına yönelik önlemlerin alınması için hukuki ve idari ve cezai yaptırımların belirlenmesi amacıyla meclis araştırması açılmasını arz ederim” dedi. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması için kaçak ocaklarda yaşanan ölümler ve sorunların çözümleriyle ilgili soru önergesi de veren milletvekili Demirtaş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
‘ÇOCUK VE KADINLAR ÇALIŞIYOR’
Milletvekili Demirtaş, kaçak ocakların her gün daha fazla arttığına, kadın ve çocukların da iş güvenliği olmayan ruhsatsız ocaklarda çalıştığını söyledi. Kentteki kaçak ocak sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Demirtaş, şöyle dedi:
“Bilimsel yöntemler olmadan, teknoloji kullanılmaksızın çalışılan her ocak, ölüme çıkarılan açık davetiyedir. Ancak işsizlikten kaynaklanan çaresizlik o kadar büyük boyutlara ulaşmıştır ki, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için kadınlar, daha reşit olmamış 15-16 yaşındaki çocuklar dahi kaçak maden ocaklarında çalışmaktadır. Sayıştay Denetim Raporu’nda belirtilen resmi kayıtlara göre 1992-2017 yılları arasında meydana gelen iş cinayetinde hayatını kaybeden 266 işçimizin 129’u kaçak ocaklarda çalışan işçilerimiz olduğu ifade edilmektedir. Genel Maden İş Sendikası tarafından Zonguldak’ta son 5 yıl içinde maden ocaklarında yaşanan iş cinayetlerinde 83 maden işçisinin, 29’u kaçak çalıştırılan maden ocaklarında hayatını kaybetmiştir. Sendika tarafından 2018 yılında hayatını kaybeden 8 maden işçisinin hepsinin kaçak ocaklarda çalıştığını ifade edilmiştir. Madenlerdeki iş cinayetlerinde kaçak maden ocakları önemli bir yer tutmaktadır. Üstelik kaçak ocak sayıları da yıldan yıla artış göstermekte, kaçak ocaklarda çalışan işçi sayısının 1500’ü bulduğu ifade edilmektedir.”
‘ÇÖZÜM BULUNAMIYOR’
Kaçak maden ocaklarıyla mücadele konusunda sürecin birden fazla aşaması olduğunu belirten Demirtaş, şu ana kadar alınan önlemlerin çözüm olmadığını gördüklerini söyleyerek, “Kaçak maden ocakları, ocağın açılmasından kömürün çıkarılması sırasında kullanılan elektriğe, çıkarılan kömürün serbestçe taşınmasından, satılmasına kadar birden fazla aşaması olan ve denetim mekanizmasının bu sürecin her aşamasında işletilmesi gereken kompleks bir durumdur. Kaçak ocakları mühürlemenin ya da ocak ağızlarını patlatmanın bir çözüm olmadığı ortadadır. Mühürlenen ocaklarda mühürler kırılarak, patlatılan ocaklarda başka kanaldan yeni ağızlar açılarak kaçak faaliyet bir şekli ile sürdürülmektedir” dedi.
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CHP'li Demirtaş: 15-16 yaşındaki çocuklar kaçak ocaklarda çalışıyor

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