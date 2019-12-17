HABER

CHP’li eski belediye başkanın eşi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 14:37 | Son Güncelleme

Esenyurt’un eski belediye başkanı Gürbüz Çapan’ın hayatını kaybeden eşi Ayfer Çapan, son yolcuğuna uğurlandı.CHP’li eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın eşi Ayfer Çapan (63) dün hayatını kaybetmişti.

Esenyurt’un eski belediye başkanı Gürbüz Çapan’ın hayatını kaybeden eşi Ayfer Çapan, son yolcuğuna uğurlandı.
CHP’li eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın eşi Ayfer Çapan (63) dün hayatını kaybetmişti. Çapan için bugün Esenyurt Muhammediye Camisinde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip gerçekleştirilen cenaze törenine CHP’li milletvekilleri, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı. Cenaze öncesi Gürbüz Çapan taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Çapan’ın cenazesi toprağa verildi.

PARTNERHem tasarladı hem giydi! Hem tasarladı hem giydi!
Afyonkarahisar’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konusunda toplantıAfyonkarahisar’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konusunda toplantı
Çanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

Bekaret ve gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Malatya Eş Başkanı Fatma Alataş gözaltına alındı

HDP'li bir isim daha gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mültecilerle ilgili önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mültecilerle ilgili önemli açıklamalar

İstanbul'da emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da emniyet şeridine giren sürücülere ceza yağdı

Mert Yağız Köksal’ın ölümü soruşturmasına gizlilik ve yayın yasağı kararı

Mert'in ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Mersin'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Mersin'de deprem

Son dakika: İçişleri Bakanlığı DEAŞ'lı 2 Kosovalı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.