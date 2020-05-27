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CHP’li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 15:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, polis ekiplerince gözaltına alındı. CHP'li Koyurga, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

CHP’li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyete giderek ifade için başvurdu. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında bulunan Dila Koyurga’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İŞLEMLERİN ARDINDAN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK

Öte yandan alınan bilgiye göre CHP’li Meclis Üyesi Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilecek.

Koyurga’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2013 yılında, başbakan olduğu dönemde hakaret içerikli sosyal medya mesajları olduğu öne sürülmüş, Koyurga hakkında Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.

(İHA)

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